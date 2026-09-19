Công an Khánh Hòa nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, chiến sĩ

Quang cảnh buổi tuyên truyền. Nguồn: congan.khanhhoa.gov.vn

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng, kinh doanh, quảng cáo thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá mới. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm rõ hơn những hành vi bị nghiêm cấm, trách nhiệm của cá nhân và cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Cùng với đó, chương trình tập trung cập nhật những kiến thức trọng tâm về tác hại của thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới đối với sức khỏe con người; đồng thời phân tích những nguy cơ, hệ lụy của việc sử dụng các sản phẩm này, trong đó có những ảnh hưởng đối với sức khỏe của người sử dụng và những người thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc. Những thông tin được cung cấp góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ nhận diện rõ hơn các nguy cơ từ thuốc lá, từ đó nâng cao ý thức chủ động phòng tránh và bảo vệ sức khỏe.

Các nội dung về lợi ích của môi trường không khói thuốc, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cá nhân trong thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng được phổ biến. Việc duy trì môi trường làm việc không khói thuốc được xác định là một trong những giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, hạn chế tác động của khói thuốc thụ động, đồng thời góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, an toàn trong lực lượng Công an tỉnh.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, mỗi cán bộ, chiến sĩ được nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; chủ động thực hiện nếp sống không khói thuốc tại nơi làm việc và những địa điểm công cộng theo quy định. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, trở thành tuyên truyền viên tích cực trong gia đình và cộng đồng, vận động người thân cùng nâng cao ý thức phòng, chống tác hại của thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe và xây dựng môi trường sống lành mạnh, không khói thuốc./.