Công an Khánh Hòa lập 4 tổ, ra quân lập lại trật tự đô thị, ATGT tại 4 phường Nha Trang

Ngày 3/11, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ tổ triển khai kế hoạch tiếp tục ra quân lập lại trật tự đô thị và trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn 4 phường Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang.

Lực lượng chức năng phường Tây Nha Trang lập lại trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Theo kế hoạch, đợt ra quân được triển khai cao điểm từ đầu đến giữa tháng 11/2026. Lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn vào các khung giờ sáng, chiều và tối; thành lập 4 tổ công tác liên ngành trực tiếp kiểm tra, xử lý vi phạm tại các khu vực trọng điểm.

Các hành vi vi phạm về trật tự, ATGT sẽ được tập trung kiểm tra, xử lý như: Chạy quá tốc độ, vượt xe không đúng quy định, lạng lách, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi ngược chiều, dừng, đỗ xe sai quy định và điều khiển phương tiện đi trên hè phố.

Đối với trật tự đô thị, lực lượng chức năng tập trung xử lý tình trạng họp chợ, kinh doanh buôn bán không đúng nơi quy định; tập kết hàng hóa, vật liệu xây dựng trên vỉa hè; đỗ xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; tập kết rác thải gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, kiểm tra, xử lý các trường hợp chiếm dụng đất đường bộ, vỉa hè để xây dựng công trình, lắp đặt biển hiệu, mái che gây cản trở tầm nhìn và ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan đô thị.

Đại tá Lê Quang Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các lực lượng tham gia phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiệm vụ đúng chức năng, thẩm quyền được giao; đề cao tinh thần trách nhiệm và văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với người dân. Quá trình kiểm tra, xử lý phải bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định, kết hợp tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

Được biết, công an các phường và các đội nghiệp vụ quán triệt phương án trực chốt, tuần tra, kiểm soát cũng như chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, bảo đảm đợt ra quân được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Thông qua đợt cao điểm, Công an tỉnh Khánh Hòa hướng đến tạo chuyển biến rõ nét về trật tự đô thị và ATGT tại 4 phường, góp phần xây dựng môi trường đô thị văn minh, an toàn, thông thoáng.