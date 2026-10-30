Công an Khánh Hòa làm việc với người tung tin phạm nhân trốn trại A2 vượt biên

Ngày 30/10, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa phối hợp với Công an xã Diên Lâm làm việc với ông N.Q.H. (SN 1976, trú tại TPHCM) để xác minh việc đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 trên mạng xã hội.

Lực lượng công an, cảnh sát cơ động đang truy tìm hai phạm nhân trốn trên núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Qua xác minh, ngày 28/10, ông H. sử dụng các tài khoản Facebook và TikTok đăng tải video, phát trực tiếp với nội dung cho rằng 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã trộm xe máy của người dân, di chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và có khả năng vượt biên.

Tại buổi làm việc, ông H. thừa nhận những thông tin đăng tải là sai sự thật, chưa được kiểm chứng. Theo trình bày, ông tiếp nhận thông tin từ một người bạn qua mạng xã hội nhưng không xác minh tính chính xác mà vẫn đưa vào nội dung phát trực tiếp, đồng thời cắt ghép video và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

Ông H. nhận thức được việc lan truyền thông tin chưa được xác thực có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và công tác truy bắt các phạm nhân đang bỏ trốn.

Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa khẳng định, thông tin cho rằng 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã di chuyển đến Cửa khẩu quốc tế Bờ Y là thông tin chưa được cơ quan chức năng xác nhận, không có căn cứ xác thực.

Hai phạm nhân đang trốn khỏi trại giam A2- Bộ Công an.

Theo cơ quan công an, việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch về vị trí, hướng di chuyển của các đối tượng đang bị truy bắt có thể gây nhiễu loạn thông tin, làm hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; không phát tán tin đồn, thông tin sai sự thật hoặc nội dung giật gân chưa được xác minh, đặc biệt là những thông tin liên quan đến an ninh, trật tự và hoạt động truy bắt tội phạm.

Khi phát hiện thông tin liên quan đến các đối tượng đang bị truy bắt, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất; không tự ý tiếp cận đối tượng hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Lực lượng truy bắt chốt chặn mọi ngả đường quanh núi Hòn Dữ- khu vực được khoanh vùng là nơi lẩn trốn của hai phạm nhân còn lại.