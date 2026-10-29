Công an Khánh Hòa làm việc với người đăng tin thất thiệt về 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Ngày 29-10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Khánh Hòa) phối hợp với Công an xã Diên Lâm làm việc với ông N.Q.H (sinh năm 1976, trú TP. Hồ Chí Minh) liên quan đến hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật về vụ phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 trên mạng xã hội.

Lực lượng Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) truy lùng các phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 tại khu vực rừng núi xã Diên Lâm.

Trước đó, ngày 28-10, ông N.Q.H sử dụng các tài khoản Facebook và TikTok đăng video, phát trực tiếp với nội dung cho rằng 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã lấy trộm xe máy của người dân, di chuyển ra khỏi địa phận tỉnh Khánh Hòa, đến Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và có khả năng vượt biên.

Tại buổi làm việc, ông N.Q.H thừa nhận những thông tin đăng tải là sai sự thật, chưa được kiểm chứng. Ông tiếp nhận thông tin từ một người bạn qua mạng xã hội nhưng không xác minh tính chính xác mà vẫn đưa vào nội dung phát trực tiếp, cắt ghép video rồi đăng tải trên các nền tảng. Ông N.Q.H đã nhận thức hành vi lan truyền thông tin chưa được xác thực có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và công tác truy bắt các phạm nhân đang bỏ trốn.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Khánh Hòa) khẳng định: Thông tin về việc 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã di chuyển đến Cửa khẩu quốc tế Bờ Y chưa được cơ quan chức năng xác nhận, không có căn cứ xác thực. Việc đăng tải, chia sẻ thông tin thất thiệt về vị trí, hướng di chuyển của các đối tượng đang bị truy bắt có thể gây nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; không phát tán thông tin sai sự thật, tin đồn hoặc các nội dung giật gân chưa được xác minh, nhất là những thông tin liên quan đến an ninh, trật tự và hoạt động truy bắt tội phạm. Các hành vi vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, khi có thông tin liên quan đến các đối tượng đang bị truy bắt, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất, không tự ý tiếp cận đối tượng hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.