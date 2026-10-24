Công an Khánh Hòa kêu gọi Nhân dân tố giác 3 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Chiều 24-10, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, lực lượng chức năng đã bắt giữ phạm nhân Lê Văn Cường - 1 trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2; 3 phạm nhân còn lại gồm: Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy.

Trước đó, Công an tỉnh Khánh Hòa đã có Thư ngỏ phát động phong trào Nhân dân tích cực tham gia tố giác, cung cấp thông tin về các đối tượng trốn khỏi Trại giam A2. Các đối tượng gây nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn cộng đồng. Các đối tượng có thể lẩn trốn, thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều địa bàn hoặc lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân để tiếp tục vi phạm pháp luật.

Công an tỉnh đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện dấu hiệu bất thường và kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an gần nhất. Đặc điểm nhận dạng các đối tượng được công bố như sau:

- Phạm nhân Hồ Văn Tình: Cao khoảng 1m68, dáng người ốm, da trắng, xăm hoa văn kín từ cùi chỏ đến vai và từ cổ chân đến đầu gối, ngực xăm kín.

- Phạm nhân Lữ Văn Toàn: Không có hình xăm, da trắng tái, dáng người ốm, chân phải bị gãy có vết khâu sẹo lồi kéo dài qua gối, sẹo nằm mặt trong.

- Phạm nhân Võ Hoàng Duy: Xăm ở mí mắt, vùng cổ phía sau có hoa văn dạng xoáy, hai cánh tay xăm kín từ cổ tay đến nách, hai chân xăm hoa văn từ cổ chân đến đùi, cao khoảng 1m75, da trắng, dáng người ốm.

Công an tỉnh nhấn mạnh, phòng, chống tội phạm là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi nguồn tin có giá trị của Nhân dân sẽ góp phần quan trọng trong việc truy tìm, bắt giữ các đối tượng còn lại, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhân dân.

THÀNH LONG

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