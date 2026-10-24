Công an Khánh Hòa kêu gọi người dân cung cấp thông tin về các phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, việc còn 3 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn cộng đồng. Các đối tượng có thể tìm cách lẩn trốn, thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều địa bàn hoặc lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân để tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Để hỗ trợ lực lượng chức năng truy tìm các đối tượng, Công an tỉnh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an. Đặc biệt, khi phát hiện người có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với thông báo truy nã hoặc có biểu hiện nghi vấn liên quan đến các đối tượng đang bị truy tìm, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Đặc điểm nhận dạng của các phạm nhân gồm: Hồ Văn Tình: Cao khoảng 1,68m, dáng người gầy, da trắng; hai tay và hai chân có hình xăm hoa văn từ khuỷu tay đến vai, từ cổ chân đến đầu gối; vùng ngực xăm kín.

Lữ Văn Toàn: Dáng người gầy, da trắng tái, không có hình xăm trên cơ thể; chân phải từng bị gãy, có vết sẹo lồi do khâu kéo dài qua đầu gối, nằm ở mặt trong bên phải.

Võ Hoàng Duy: Cao khoảng 1,75m, dáng người gầy, da trắng; có hình xăm ở mí mắt, phía sau cổ xăm hoa văn dạng xoáy; hai cánh tay xăm kín từ cổ tay đến nách, hai chân xăm hoa văn từ cổ chân đến đùi.

Thông tin đối tượng Võ Hoàng Duy. Ảnh: CACC

Riêng đối tượng Lê Văn Cường, vào khoảng 4 giờ 30 ngày 24/10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh đã phát hiện và bắt giữ phạm nhân này trên một xe khách đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Đối tượng Lê Văn Cường đã bị lực lượng Công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Công an tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, mỗi thông tin chính xác, dù nhỏ, đều có thể góp phần giúp lực lượng chức năng xác minh, khoanh vùng, truy tìm đối tượng, ngăn chặn nguy cơ phát sinh hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đề nghị người dân tuyệt đối không bao che, chứa chấp, che giấu hoặc giúp sức cho các đối tượng lẩn trốn; không cung cấp phương tiện, tiền bạc, nơi ở hoặc các điều kiện khác nhằm hỗ trợ các đối tượng trốn tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng. Những hành vi vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, khi phát hiện hoặc nghi ngờ phát hiện các đối tượng, người dân không tự ý tiếp cận, truy đuổi, vây bắt hoặc có hành động khiêu khích, đe dọa. Thay vào đó, cần giữ khoảng cách an toàn, nhanh chóng thông báo vị trí và những thông tin liên quan cho lực lượng công an để tổ chức xác minh, xử lý.

Công an cũng khuyến cáo người dân không tự ý đăng tải hình ảnh, thông tin chưa được xác thực lên mạng xã hội; không chia sẻ tin đồn, thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận hoặc ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ của cơ quan chức năng. Việc cung cấp thông tin cần bảo đảm chính xác, có trách nhiệm và đúng cơ quan tiếp nhận. Thông tin liên quan đến người cung cấp tin được tiếp nhận, xử lý và bảo vệ theo quy định pháp luật.