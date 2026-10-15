Công an Khánh Hòa đấu tranh quyết liệt với nạn khai thác khoáng sản trái phép

Trước tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép đang có dấu hiệu gia tăng tại một số địa bàn ven sông, suối, núi đồi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong thời gian qua Công an các xã, phường cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực khoáng sản.

Nguyễn Trần Đình Duy - "ông trùm" cát lậu vùng ven hạ lưu sông Cái Nha Trang đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo Phòng CSKT Công an tỉnh Khánh Hòa, 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị này cùng với Công an các xã, phường trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra 279 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, qua đó xử phạt vi phạm hành chính 202 vụ với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Đơn cử vào trưa 6/5/2026, tổ công tác của Phòng CSKT Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra mỏ khai thác đá granite ở núi Hòn Chuông 4, thôn Cây Sung, xã Diên Thọ của Công ty TNHH Tâm Việt. Qua đó phát hiện doanh nghiệp này chưa chấp hành đúng quy định của Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Địa chất và Khoáng sản.

Từ kết quả kiểm tra, ngày 20/7/2026, Phòng CSKT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 160 triệu đồng đối với Công ty TNHH Tâm Việt.

Công an xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa xuyên đêm truy bắt "cát tặc" trên sông Chò.

Trước đó, trong lúc kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Ninh Sơn, tổ công tác của Phòng CSKT Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện 1 xe cơ giới chuyên dụng đang đào múc cát tại khu vực nạo vét lòng hồ Nhà máy thủy điện Thượng Sông Ông, đưa lên xe tải ben chưa có biển kiểm soát. Khi xe tải chở cát rời khỏi khu vực nhà máy thì tổ công tác truy chặn, đồng thời kiểm tra hiện trường khai thác, qua đó xác định số cát thu được trong ngày được tập kết tại một khu đất ở thôn 3, xã Ninh Sơn.

Sau khi xác minh, thu thập các chứng cứ tài liệu có liên quan, Phòng CSKT Công an tỉnh Khánh Hòa đã quyết định xử phạt hành chính 170 triệu đồng đối với Công ty TNHH khai thác Quang Trung Phát về hành vi khai thác khoáng sản nhưng không sử dụng trong dự án đầu tư xây dựng công trình được phép đầu tư mà đưa ra ngoài để bán.

Chưa chấp hành quyết định xử phạt hành chính nhưng Nguyễn Ngọc Thơ tiếp tục khai thác cát trái phép nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can để xử lý theo pháp luật về hình sự.

Tại địa bàn cơ sở, Công an các xã Diên Thọ, Nam Ninh Hòa, Vạn Hưng, Cam Lâm, Trung Khánh Vĩnh… cũng đã tập trung đấu tranh ngăn chặn, xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản trên các sông, suối, núi đồi, vùng ven biển.

Ông Trần Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng cho biết, có thời điểm nạn khai thác khoáng sản trái phép phát sinh khá phức tạp tại địa phương này. Công an, Quân sự cùng các tổ an ninh trật tự đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuần tra xuyên suốt ngày đêm, kết hợp mật phục truy chặn, quyết liệt xử lý tình trạng khai thác đất trái phép gần dự án Khu Công nghiệp Dốc Đá Trắng, dự án xây dựng tuyến đường ven biển phía Bắc Khánh Hòa và một số nơi ở xa khu dân cư. Trong số đó có trường hợp ông Nguyễn Văn Toàn (SN 2005, trú tại khu phố Nam Bình 1, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) đã bị xử phạt 62 triệu đồng sau khi tổ tuần tra của xã Vạn Hưng bắt quả tang đối tượng này đang vận hành xe đào để khai thác đất trái phép tại thôn Xuân Đông.

Tổ công tác của Phòng CSKT Công an tỉnh Khánh Hòa xuyên đêm tuần tra, bắt quả tang hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Cái qua địa phận thôn Suối Cá, xã Trung Khánh Vĩnh.

Lãnh đạo Phòng CSKT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngoài việc kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm hành chính, trong 9 tháng qua, đơn vị cũng đã kiên quyết đấu tranh, xử lý hình sự 3 vụ án gồm 9 bị can “Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo quy định tại điều 227 BLHS.

Một trong những vụ nổi cộm nhất là ngày 15/6/2026 đã khởi tố, bắt tạm giam về tội danh nêu trên đối với Nguyễn Trần Đình Duy (SN 1986, trú tại tổ dân phố Võ Cang, phường Tây Nha Trang) –“ông trùm” cát lậu vùng hạ lưu sông Cái.

Một nhóm đối tượng khai thác cát trái phép đã bị Công an xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang.

Cùng bị khởi tố trong vụ án này nhưng chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú còn có Bùi Khắc Vinh (SN 1975, trú tại tổ dân phố Xuân Lạc 2, phường Tây Nha Trang) và Nguyễn Đỗ Công Thành (SN 2003, trú tại tổ dân phố 1 Phước Trung, phường Nam Nha Trang).

Vụ án được phát hiện sau các cuộc tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Cái vào cuối tháng 4/2026, tổ công tác của Phòng CSKT Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt quả tang hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép với quy mô lớn ven bờ sông, ở địa phận tổ dân phố Võ Cang, phường Tây Nha Trang. Ngoài chiếc xà lan có gắn máy nổ bơm hút cát dưới lòng sông, trên bờ còn có 3 xe tải ben, trong đó có 2 xe chứa khoảng 10m³ cát chuẩn bị vận chuyển đi tiêu thụ.

Công an xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa lập biên bản niêm phong, tạm giữ một xe cơ giới chuyên dụng khai thác đất trái phép.

Sau khi tạm giữ tang vật, Phòng CSKT Công an tỉnh Khánh Hòa tập trung xác minh, đấu tranh mở rộng điều tra và đã xác định từ cuối năm 2024 đến cuối tháng 4/2026, ông Nguyễn Trần Đình Duy đã huy động nhân lực, phương tiện tổ chức khai thác, vận chuyển, mua bán cát trái phép từ lòng sông Cái. Mặc dù trước đó đã bị UBND tỉnh Khánh Hòa, Công an, UBND phường Tây Nha Trang xử phạt hành chính về các hành vi khai thác, mua bán cát, sỏi lòng sông, suối, hồ, cửa sông, mà không có giấy phép khai thác, không chứng minh nguồn gốc hợp pháp… Thế nhưng “ông trùm” cát lậu này vẫn ngang nhiên tái phạm.

Cùng ngày 15/6/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thơ (SN 1990, trú tại thôn Bắc Sông Giang, xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Đối tượng này từng bị Phòng CSKT Công an tỉnh Khánh Hòa xử phạt hành chính về hành vi “Khai thác cát, sỏi lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” hồi tháng 8/2025. Trong lúc chưa chấp hành quyết định xử phạt, nhưng Thơ tiếp tục tái phạm.

Một nhóm đối tượng sử dụng máy nổ bơm hút cát trái phép tại suối Cát, thôn Suối Sâu, xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã bị Công an địa phương bắt quả tang.

Rạng sáng 10/3/2026, tổ công tác của Phòng CSKT Công an tỉnh Khánh Hòa tuần tra kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn nạn “cát tặc” trên sông Cái. Khi đến địa phận thôn Suối Cá, xã Trung Khánh Vĩnh đã phát hiện Nguyễn Ngọc Thơ đang vận hành xe cơ giới chuyên dụng đang đào múc cát đưa lên xe tải ben 79C-136.70 do Đặng Văn Hận (SN 1983, trú tại thôn Tân Xương 1, xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển, vận chuyển đi tiêu thụ. Tại hiện trường còn có 3 xe tải ben khác đang chờ tiếp nhận, vận chuyển cát khai thác trái phép.

Trước thực tế về nhu cầu nguồn vật liệu đất, cát tăng cao trong hoạt động xây dựng, nên các đối tượng "cát tặc" huy động nhân lực, phương tiện khai thác khoáng sản trái phép trên các sông, suối, núi đồi, vùng ven biển để khai thác đất, cát lúc nửa đêm, mờ sáng. Do đó, cuộc chiến với nạn khai thác khoáng sản trái phép ở Khánh Hòa vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách. Đáng ghi nhận là Công an các xã, phường cùng Phòng CSKT Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, giải pháp đấu tranh quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực này. Bên cạnh đó, Công an các xã, phường tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tăng cường công tác tuần tra giám sát, kịp thời ngăn chặn nạn khai thác khoáng sản trái phép từ sớm, từ xa.