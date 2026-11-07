Công an Khánh Hòa cảm ơn nhân dân và các lực lượng hỗ trợ truy bắt 4 phạm nhân

Ngày 7/11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa ký Thư cảm ơn gửi cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và toàn thể nhân dân tỉnh Khánh Hòa sau khi phối hợp truy bắt thành công 4 đối tượng trốn khỏi Trại giam A2 (đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Các phạm nhân gồm Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy, Lại Văn Toản và Hồ Văn Tình. Ngày 21/10, bốn phạm nhân chấp hành án tại Trại giam A2 lợi dụng sơ hở để trốn khỏi nơi giam giữ, gây nguy hiểm đến an ninh trật tự và an toàn của nhân dân.

Phạm nhân Hồ Văn Tình là đối tượng cuối cùng trong vụ việc 4 phạm nhân trốn trại bị bắt giữ

Ngay khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, Công an tỉnh Khánh Hòa kích hoạt các phương án tác chiến, huy động tối đa lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Trại giam A2 và chính quyền địa phương triển khai khép chặt vòng vây, rà soát diện rộng.

Với tinh thần mưu trí, dũng cảm và sự hiệp đồng tác chiến xuyên đêm không quản hiểm nguy, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan bám chốt, truy lùng các đối tượng qua nhiều địa bàn hiểm trở. Đặc biệt, việc truy bắt được 4 phạm nhân có sự đóng góp quan trọng từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhân dân và các cơ quan, đoàn thể đề cao cảnh giác, tích cực theo dõi, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp rút ngắn thời gian truy xét.

Đến 16h10 ngày 7/11, đối tượng cuối cùng là Hồ Văn Tình bị bắt giữ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân và lực lượng tham gia vây bắt.

Thư cảm ơn nhân dân của Công an tỉnh Khánh Hòa

Thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng dân quân tự vệ cùng toàn thể nhân dân.