Công an Khánh Hòa bắt giữ phạm nhân thứ ba trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2

Theo đó, lúc 0 giờ ngày 3-11, lực lượng công an phát hiện phạm nhân Lữ Văn Toàn lẩn trốn tại khu vực núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh, liền tổ chức vây ráp, khống chế và bắt giữ, sau hơn 10 ngày lẩn trốn. Thời điểm bị bắt, đối tượng không kháng cự, đã bị lực lượng chức năng khống chế nhanh chóng và đưa về xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm nhân Lữ Văn Toàn. Ảnh: Công an cung cấp

Toàn trú tại xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa, đang chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người.

Đến nay, phạm nhân còn lại trong vụ trốn khỏi Trại giam A2 là Hồ Văn Tình (24 tuổi), trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai.

Trước khi bỏ trốn khỏi trại giam, Hồ Văn Tình đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy.

Đặc điểm nhận dạng của Tình: Cao khoảng 1,68m, dáng gầy, da trắng, có dấu vết xăm kín trên ngực và hình xăm hoa văn dài trên tay và chân. Thời điểm bỏ trốn, Tình mặc mũ đen, áo thun đỏ ngắn tay, quần đùi trắng đen, đi giày ba ta.

Phạm nhân Hồ Văn Tình. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 24-10, Lê Văn Cường (32 tuổi, trú tại xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ), đang chấp hành án tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy, là người đầu tiên trong nhóm bị bắt. Cường bị phát hiện trên xe khách chạy qua Quốc lộ 27C.

Tiếp theo, phạm nhân Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú tại xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, bị cảnh sát khống chế, bắt giữ trong khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm (tỉnh Khánh Hòa) vào ngày 28-10.

Trước đó, chiều 21-10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2 (xã Diên Lâm), 4 phạm nhân đã bỏ trốn. Các phạm nhân gồm: Lữ Văn Toàn, Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy và Hồ Văn Tình. Sau đó, Giám thị Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.