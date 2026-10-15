Công an khẩn trương xác minh giao dịch chuyển khoản 265.000.000 đồng từ tài khoản Techcombank của một người đàn ông

Theo Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh An Giang vừa hỗ trợ một người dân nhận lại số tiền 265 triệu đồng do chuyển nhầm tài khoản ngân hàng, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế làm việc với người dân chuyển nhầm tiền - Ảnh: Công an An Giang

Trước đó, trong quá trình chuyển tiền từ tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Techcombank đến tài khoản người quen tại Ngân hàng ACB, do sơ suất nhập sai số tài khoản, ông L.T.D đã chuyển nhầm 265 triệu đồng vào tài khoản của ông L.T.H.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, ông L.T.D đã đến Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh An Giang trình báo, đề nghị hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, đơn vị đã khẩn trương xác minh, xác định người nhận tiền là ông L.T.H, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, TP. HCM; đồng thời tiến hành làm việc, tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ liên quan đến số tiền nhận nhầm.

Sau khi được lực lượng Công an tuyên truyền, vận động và hoàn tất các thủ tục cần thiết, ngày 30/9/2026, ông L.T.H đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ 265 triệu đồng cho ông L.T.D trước sự chứng kiến của lực lượng Công an.

Vụ việc cũng là lời nhắc nhở người dân cần kiểm tra kỹ tên người thụ hưởng, số tài khoản và thông tin giao dịch trước khi xác nhận chuyển tiền, đặc biệt đối với những khoản tiền có giá trị lớn.

Khi phát hiện chuyển khoản nhầm, người dân nên lưu giữ chứng từ giao dịch, liên hệ ngân hàng và cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý theo đúng quy định.