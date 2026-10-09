Công an khám xét khẩn cấp phòng trọ của Phạm Tường Vy SN 2008

Ngày 9/10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai cho biết, cơ quan đang lập hồ sơ xử lý 3 đối tượng Huỳnh Văn Thành (SN 2008), Phan Nhựt Hào (SN 2007) và Phạm Tường Vy (SN 2008), cùng trú tại phường Nhơn Trạch, TP. Đồng Nai, về hành vi tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an phường Nhơn Trạch phát hiện Huỳnh Văn Thành và Phan Nhựt Hào có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả hai dương tính với chất ma túy.

3 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Làm việc với cơ quan công an, Thành và Hào khai nhận đã cùng một số đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ của Phạm Tường Vy, thuộc khu phố Phước Thuận, phường Nhơn Trạch.

Từ thông tin thu thập được, Công an phường Nhơn Trạch mời những người có liên quan về làm việc, đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của Vy. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã 2 lần cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ của Vy, vào các ngày 31/8/2026 và 8/9/2026. Trong những lần này, Phạm Tường Vy có mặt tại phòng trọ và biết việc một số người sử dụng trái phép chất ma túy tại đây.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Nhơn Trạch khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tuyệt đối không sử dụng trái phép chất ma túy, không tổ chức, lôi kéo hoặc tạo điều kiện cho người khác sử dụng ma túy.

Cơ quan công an cũng đề nghị chủ các cơ sở lưu trú, phòng trọ chủ động quản lý, kịp thời phát hiện và thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến ma túy.

Thời gian tới, Công an phường Nhơn Trạch tiếp tục tăng cường tuần tra, nắm tình hình, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.