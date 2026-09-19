Công an kết luận điều tra vụ sát hại 4 người ở Đồng Nai, hé lộ nhiều tình tiết vụ án

Cơ quan CSĐT Công an TP. Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Đức Anh (SN 2005, quê Ninh Bình, tạm trú phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) về các tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết luận điều tra, Đức Anh và Đ.T.P.A. (SN 2006, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP. Đồng Nai) bắt đầu có quan hệ tình cảm từ tháng 2/2026. Đến tháng 7/2026, P.A. chủ động chia tay.

Tối 2/9, Đức Anh cùng 7 người bạn tổ chức nhậu tại nhà một người quen ở phường Hố Nai. Trong cuộc nhậu, Đức Anh kể chuyện bị người yêu cũ chia tay và bày tỏ ý định sát hại P.A. Những người có mặt đã can ngăn.

Một phân cảnh thực nghiệm, đối tượng Nguyễn Đức Anh đột nhập vào nhà bị hại.

Khoảng 22h30 cùng ngày, sau khi cuộc nhậu kết thúc, Đức Anh nhờ một người bạn chở về nhưng bị từ chối. Sau đó, Đức Anh nhờ N.M.N. (SN 2005) chở đi và nói rằng đến ấp Bùi Chu để đòi khoản nợ 5 triệu đồng.

Trên đường đi, Đức Anh yêu cầu N. chở về phòng trọ để lấy đồ. Tại đây, Đức Anh lấy một cây kiếm Nhật và một con dao, giấu trong người mà N. không hay biết.

Khi đến gần nhà P.A., Đức Anh yêu cầu N. chạy qua lại nhiều vòng để quan sát. Đối tượng sau đó xác định có thể leo từ nhà hàng xóm sang nhà người yêu cũ.

Đúng lúc này, cha của P.A. là ông Đ.V.R. đi làm về. Đức Anh nói với N. rằng ông R. là người nợ tiền mình và có ý định “xử” ông. N. can ngăn rồi chở Đức Anh về phòng trọ.

Khoảng 0h ngày 3/9, Đức Anh đeo khẩu trang, mang theo hung khí rồi một mình quay lại khu vực nhà P.A.

Theo kết luận điều tra, Đức Anh trèo lên mái nhà và tìm cách đột nhập vào nhà P.A. qua khu vực giếng trời. Khi mở cửa giếng trời bị khóa, đối tượng gây tiếng động khiến ông R. phát hiện và bật đèn.

Ông R. hỏi “Ai vậy?”, Đức Anh đáp “Con đây” và nói đang đi tìm P.A. Khi ông R. dọa báo công an, Đức Anh quay xuống.

Sau đó, Đức Anh phát hiện có thể trèo từ nhà hàng xóm sang nhà P.A. nên chuyển hướng. Đối tượng trèo qua mái nhà anh N.V.Q. (SN 1986), mở cửa tầng 2 rồi đột nhập vào bên trong.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh thực nghiệm cảnh trèo rào leo lên mái nhà bị hại rạng sáng 3/9.

Khi anh Q. thức giấc, phát hiện có người lạ và hô hoán, Đức Anh cầm dao truy đuổi. Nghe tiếng chồng kêu cứu, chị H.T.M. tỉnh dậy, chạy ra mở cổng kêu cứu rồi quay vào nhà. Đức Anh dùng hung khí tấn công khiến chị M. gục tại chỗ.

Đức Anh tiếp tục truy đuổi anh Q., khiến nạn nhân chạy ra khỏi nhà khoảng 20m rồi gục xuống.

Theo cơ quan điều tra, sau khi tấn công vợ chồng anh Q., Đức Anh quay lại căn nhà với mục đích tìm những người có mặt để “bịt đầu mối”. Tại đây, đối tượng phát hiện hai con nhỏ của anh Q., gồm một cháu 11 tuổi và một cháu 1 tuổi, đang ngủ nên tiếp tục dùng hung khí tấn công hai cháu.

Cơ quan điều tra xác định Đức Anh không quen biết và cũng không có mâu thuẫn với gia đình anh Q.

Sau khi gây án, Đức Anh vẫn ở lại căn nhà để rửa tay. Khi ra phía trước nhà định tẩu thoát, đối tượng bị công an địa phương bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Đức Anh thừa nhận hành vi. Lời khai được xác định phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra.

Khu vực ban công nhà nạn nhân, nơi đối tượng đột nhập.

Anh Q. được xác định phòng vệ chính đáng

Trong vụ án, anh N.V.Q. bị tổn thương cơ thể 76%. Tuy nhiên, trong lúc bị tấn công, anh Q. đã sử dụng con dao có sẵn trong nhà để chống trả Đức Anh rồi bỏ chạy.

Đức Anh từ chối giám định thương tích. Cơ quan công an xác định hành vi của anh Q. thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng theo Điều 22 Bộ luật Hình sự, không cấu thành tội phạm.

Đối với N.M.N. và 6 người bạn cùng tham gia cuộc nhậu, cơ quan điều tra xác định những người này từng nghe Đức Anh nói về ý định “xử” và sát hại P.A. để trả thù tình nhưng đã can ngăn. Sau cuộc nhậu, họ về nhà ngủ và chỉ biết Đức Anh gây án khi được công an mời làm việc vào hôm sau.

Do không có căn cứ xác định 7 người này đồng phạm hoặc có hành vi liên quan đến vụ án, cơ quan công an không xử lý hình sự.