Công an Hưng Yên trình diễn UAV phục vụ tuần tra, giám sát giao thông

Thiếu tướng Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên (thứ 3 từ trái qua), yêu cầu đánh giá toàn diện hiệu quả, tính khả thi và các điều kiện bảo đảm an toàn trước khi nghiên cứu triển khai ứng dụng UAV vào thực tiễn công tác.

Trình diễn UAV kiểm soát giao thông

Ngày 23/10, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức trình diễn thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự, an toàn giao thông. Công nghệ này được kỳ vọng hỗ trợ lực lượng chức năng giám sát diện rộng, phát hiện ùn tắc, sự cố và nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều hành.

Tại chương trình, các đại biểu theo dõi hoạt động bay trình diễn UAV và nghe báo cáo kết quả phối hợp nghiên cứu giữa Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên với Công ty Cổ phần GRobot.

Trung tá Nguyễn Ngọc Phương, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh báo cáo kết quả phối hợp nghiên cứu, triển khai ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự, an toàn giao thông

Theo báo cáo, UAV có khả năng cơ động, quan sát từ trên cao, giám sát diện rộng và truyền hình ảnh phục vụ công tác nắm tình hình giao thông. Thiết bị có thể hỗ trợ phát hiện các điểm ùn tắc, sự cố, tình huống bất thường trên tuyến; quan sát hiện trường tai nạn giao thông, cung cấp thông tin để lực lượng chức năng đánh giá tình hình, tổ chức phân luồng và bố trí lực lượng xử lý.

So với hệ thống camera cố định, UAV có ưu thế về khả năng thay đổi vị trí quan sát và tiếp cận những khu vực cần kiểm tra, giám sát. Hình ảnh truyền từ trên cao có thể bổ sung thông tin phục vụ chỉ huy, điều hành tại các tuyến giao thông trọng điểm, nút giao phức tạp và khu vực tập trung đông người.

Trung tá Hoàng Văn Tiến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thuyết trình, điều hành chương trình bay trình diễn UAV, giới thiệu khả năng ứng dụng thiết bị bay không người lái trong công tác giám sát giao thông, hỗ trợ chỉ huy, điều hành và xử lý các tình huống phát sinh trên địa bàn

UAV giám sát phương tiện trên tuyến đường, hỗ trợ phát hiện các dấu hiệu vi phạm giao thông.

Tuy nhiên, việc ứng dụng vào thực tiễn cần tiếp tục được nghiên cứu, đánh giá về hiệu quả, tính năng kỹ thuật, phạm vi hoạt động và các điều kiện vận hành, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Đánh giá kỹ trước khi triển khai thực tế

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, ghi nhận sự chủ động của Phòng Cảnh sát giao thông và Công ty Cổ phần GRobot trong nghiên cứu, chuẩn bị và tổ chức trình diễn UAV.

Hình ảnh UAV ghi nhận, nhận diện và hỗ trợ theo dõi các tình huống phát sinh tại hiện trường.

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá toàn diện kết quả trình diễn; làm rõ chất lượng hình ảnh, khả năng truyền dẫn dữ liệu, phạm vi hoạt động, ưu điểm, hạn chế và điều kiện vận hành của thiết bị.

Các đơn vị cần nghiên cứu khả năng kết nối UAV với hệ thống camera giám sát, trung tâm chỉ huy, điều hành và các nền tảng nghiệp vụ hiện có; đồng thời xác định địa bàn, lĩnh vực ưu tiên và xây dựng lộ trình triển khai phù hợp với yêu cầu thực tế.

Đáng chú ý, Thiếu tướng Trần Xuân Ánh yêu cầu rà soát đầy đủ cơ sở pháp lý, điều kiện tổ chức bay, các yêu cầu về an ninh, an toàn hàng không, an toàn bay, an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước và dữ liệu thu thập được. Việc bay thử nghiệm chỉ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý, kỹ thuật và an toàn theo quy định.

Bên cạnh đó, việc đề xuất kinh phí, hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và phương án đào tạo, vận hành phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh đầu tư hình thức hoặc triển khai nóng vội.

"Đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp tháo gỡ khó khăn về cơ chế, thủ tục pháp lý, hạ tầng và kết nối, chia sẻ dữ liệu, tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự", Thiếu tướng Trần Xuân Ánh nhấn mạnh.

Hệ thống phân tích hình ảnh từ trên cao, phát hiện người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

UAV ghi nhận tình huống người gặp nạn dưới nước, minh họa khả năng hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.

Hình ảnh từ UAV hỗ trợ quan sát hiện trường vụ va chạm giao thông, cung cấp thông tin phục vụ đánh giá tình huống.

Hoạt động này là bước nghiên cứu ban đầu để Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục đánh giá tính khả thi, hiệu quả và các điều kiện cần thiết trước khi xem xét ứng dụng UAV vào thực tiễn, góp phần đổi mới phương thức tuần tra, giám sát giao thông và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng chức năng.