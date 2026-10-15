Công an Hưng Yên thông báo danh sách 619 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 5 - 11/10/2026)

Theo Page Công an tỉnh Hưng Yên, từ ngày 5 - 11/10/2026, Phòng CSGT, Công an tỉnh ghi nhận 619 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Cụ thể:

31 lượt phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, phát hiện qua hệ thống camera giám sát.

579 lượt phương tiện điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, trong đó:

- Qua tuần tra, kiểm soát: 562 lượt phương tiện (156 ô tô, 406 mô tô).

- Qua hệ thống camera đo, kiểm tra tốc độ tự động: 17 lượt phương tiện.

05 lượt phương tiện quay đầu xe tại nơi có biển báo cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển.

04 lượt phương tiện dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, được phát hiện qua tuần tra, kiểm soát và ghi hình của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, biển báo, tốc độ cho phép; dừng, đỗ xe đúng quy định, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn.

Cách tra cứu phạt nguội

1. Tra cứu trên website của Cục Cảnh sát Giao thông

Bước 1: Truy cập website Cục CSGT.

Bước 2: Cột bên phải màn hình, nhấn vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh.

Bước 3: Nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra.

Bước 4: Chọn loại phương tiện (Ô tô/Xe máy/Xe đạp điện).

Bước 5: Nhập mã bảo mật và nhấn Tra cứu để xem kết quả.

2. Tra cứu qua ứng dụng VNeTraffic

Bước 1: Tải ứng dụng VNeTraffic từ App Store (iOS) hoặc CH Play (Android).

Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng và điền thông tin biển số xe của bạn để hệ thống kiểm tra.

3. Tra cứu trên website Cục Đăng kiểm Việt Nam

Bước 1: Truy cập cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Bước 2: Vào mục Tra cứu phương tiện -> Tra cứu kiểm định xe cơ giới.

Bước 3: Nhập biển số, số tem/giấy chứng nhận đăng kiểm hiện tại và mã xác thực, sau đó ấn Tra cứu.

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo phạt nguội (nếu có) ở phần dưới cùng của kết quả.