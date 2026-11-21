Hình ảnh mua, bán, trao đổi vé trên mạng xã hội. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 23/11, tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hưng Yên – Tinh hoa đất Việt” tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến.

Do số lượng người đăng ký nhận vé trực tuyến vượt quá khả năng đáp ứng, vé nhanh chóng được đăng ký hết. Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm vé tham dự của người dân, các đối tượng xấu có thể sử dụng mạng xã hội để rao bán, “pass vé”, giả mạo mã QR, thông tin xác nhận đăng ký nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lừa đảo liên quan đến việc mua bán, nhượng lại vé chương trình nghệ thuật “Hưng Yên – Tinh hoa đất Việt”, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân:

Chỉ đăng ký, tiếp nhận và xác minh thông tin vé thông qua Cổng thông tin điện tử và các kênh thông tin chính thức của Ban Tổ chức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên.

Người dân không giao dịch, chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán cho các tài khoản cá nhân không rõ danh tính, đặc biệt là những trường hợp rao bán vé với giá bất thường hoặc liên tục thúc giục chuyển tiền.

Không tin tưởng tuyệt đối vào hình ảnh vé, mã QR, giấy xác nhận đăng ký hoặc lịch sử giao dịch do người bán cung cấp; cần xác minh tính hợp lệ của vé qua Ban Tổ chức trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Tuyệt đối không truy cập đường link lạ, không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin cá nhân cho người không rõ danh tính.

Không chia sẻ, phát tán vé điện tử, mã QR và thông tin xác nhận vé lên mạng xã hội, tránh để các đối tượng lợi dụng sao chép, sử dụng trái phép.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, thông tin tài khoản, số điện thoại và chứng từ chuyển khoản; kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý theo quy định.

Theo thông báo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên, việc đăng ký nhận vé mời được triển khai trực tuyến từ 19h00 ngày 18/11 tại địa chỉ https://hungyen.dangkyve.com/. Mỗi người được đăng ký 1 vé mời bằng thông tin căn cước công dân. Sau khi đăng ký thành công, hệ thống cấp mã QR để người dân thực hiện thủ tục đổi vé cứng tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trong hai ngày 21 và 22/11.