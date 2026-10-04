Công an Hưng Yên bắt giữ hàng loạt đối tượng trộm cắp, cướp tài sản

Ngày 4/10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm đã phối hợp với Công an các xã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng làm rõ các đối tượng liên quan.

Cụ thể, vào ngày 22/9/2026, trên xã Nam Thụy Anh, kẻ gian lợi dụng khi chủ nhà vằng nhà đã đột nhập, trộm cắp 7 chỉ vàng.

Chưa đầy 24h gây án, Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, làm rõ Nguyễn Hữu Hải Bằng (SN 2006, trú tại thôn Duyên Hồng, xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) đã đột nhập, trộm cắp 7 chỉ vàng.

Vũ Duy Phương, Đăng Đức Phúc cùng tang vật vụ án. (Ảnh: CAHY).

Tại xã Bắc Thụy Anh, rạng sáng 23/9, lợi dụng lúc gia đình bị hại đi vắng, các đối tượng đã cạy phá khóa cửa, phá camera an ninh, đột nhập vào nhà trộm 6 chỉ vàng.

Ngay sau đó, cơ quan Công an tiến hành điều tra, xác định Vũ Duy Phương (SN 1996, trú tại xã Đông Thuỵ Anh, tỉnh Hưng Yên) và Đặng Đức Phúc (SN 2000, trú tại xã Vĩnh Am, TP. Hải Phòng) đã đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, Phương và Phúc đã thừa nhận hành vi phạm tội và giao nộp các tài sản, đồ vật liên quan.

Tiếp đó, chiều 24/9, một gia đình khác tại xã Bắc Thái Ninh tiếp tục trình báo bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 6 triệu đồng tiền mặt và 17 chỉ vàng.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định: Nguyễn Tiến Dũng (SN 2009, trú tại thôn Quan Đình, xã Tân Tiến, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe mô tô đi đến địa bàn xã Bắc Thái Ninh với mục đích tìm nhà dân vắng người để trộm cắp tài sản.

Nguyễn Tiến Dũng cùng tang vật của vụ án. (Ảnh: CAHY).

Phát hiện nhà bị hại không có người, Dũng trèo tường, đột nhập vào nhà, ngắt cầu dao điện để vô hiệu hóa camera.

Sau đó, Dũng cạy phá két sắt lấy 6 triệu đồng tiền mặt cùng 17 chỉ vàng 9999 rồi bỏ trốn.

Quá trình lẩn trốn, đối tượng Dũng đã bán 16 chỉ vàng trị giá khoảng gần 214 triệu đồng. Dũng sử dụng số tiền chiếm đoạt để mua điện thoại và chi tiêu cá nhân.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định: Từ ngày 9/9/2026, Dũng đã đột nhập vào 3 nhà dân tại xã Tây Thụy Anh, xã Bắc Đông Quan thực hiện trộm cắp 4 chỉ vàng, 1 lắc tay bằng bạc, 16,5 triệu đồng và 1 điện thoại nhãn hiệu Iphone XSMax.

Không chỉ tập trung đấu tranh với các vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự còn khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra ngày 20/9, tại khu vực xã Tiên Lữ và xã Ngự Thiên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đàm Văn Kha (SN 1991), Nguyễn Bá Đức (SN 1990), Nguyễn Bá Bình (SN 1990) và Đỗ Đình Dũng (SN 1989) cùng trú tại xã A Sào, tỉnh Hưng Yên rủ nhau đi trộm chó, mèo để bán lấy tiền tiêu xài.

Trong quá trình thực hiện hành vi trộm cắp chó, khi bị người dân phát hiện, các đối tượng đã sử dụng hung khí tấn công, gây thương tích cho người dân để tẩu thoát.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục chủ động nắm tình hình, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.