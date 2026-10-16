Công an Huế truy bắt nhanh hai đối tượng cướp giật tài sản của du khách Ý

Ngày 16-10, Công an TP Huế cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng truy xét, bắt giữ hai đối tượng thực hiện hành vi bị cướp giật. của hai nữ du khách quốc tịch Ý, đồng thời thu hồi tài sản để trao trả cho người bị hại.

Hai đối tượng cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 15-10, chị Miriam Monori (26 tuổi) và chị Lucrezia (28 tuổi), cùng mang quốc tịch Ý, đến Công an phường Phú Bài trình báo về việc bị cướp giật một điện thoại di động iPhone 17 Pro Max màu xám khi đang lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 18A, theo hướng từ cầu Trường Hà lên Phú Bài.

Lực lượng chức năng TP Huế dựng lại hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Huế, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Phú Vang, Công an phường Phú Bài và Tổ tuần tra, kiểm soát 785 triển khai các biện pháp truy xét.

Với sự phối hợp giữa các lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ, Công an nhanh chóng xác định, bắt giữ hai đối tượng liên quan là Nguyễn Công Bình (SN 1993, trú tại phường Thuận An, TP Huế, hiện ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) và Trần Lợi (SN 2000, trú tại phường Thuận An, TP Huế). Chiếc điện thoại là tang vật vụ việc cũng được thu hồi.

Hai vị khách nước ngoài được nhận lại tài sản.

Sau khi nhận lại tài sản, hai nữ du khách bày tỏ niềm vui, sự cảm kích và gửi lời cảm ơn lực lượng Công an TP Huế đã nhanh chóng vào cuộc, truy xét và thu hồi tài sản bị mất.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.