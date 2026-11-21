Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 11/2026 của UBND TP Huế, Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP Huế, thông tin về quá trình điều tra hai vụ án được dư luận quan tâm.

Vụ án thứ nhất là “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, “Mua dâm người dưới 18 tuổi”, “Môi giới mại dâm”.

Đến nay, cơ quan công an đã điều tra, làm rõ tất cả những người liên quan, khởi tố vụ án và khởi tố 11 bị can về các tội danh nêu trên. Vụ án hiện tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP Huế, thông tin tại buổi họp báo ngày 21/11.

Vụ án thứ hai liên quan hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại một số trường học trên địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi đưa hối lộ và 2 bị can về hành vi nhận hối lộ.

Theo Phó Giám đốc Công an TP Huế, cả hai vụ án đều đang trong quá trình điều tra. Khi có kết quả làm rõ, cơ quan chức năng sẽ công khai thông tin theo quy định.

Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP Huế, nhấn mạnh: “Đây là hai vụ án khác nhau, hoàn toàn độc lập về nội dung, đối tượng và tình tiết. Tuy nhiên, lợi dụng thông tin công khai xuất hiện gần nhau nên một số cá nhân cố tình gán ghép hai vụ án với nhau, phát tán, bình luận những thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm một số cá nhân, tổ chức”.

Trước tình trạng này, Công an TP Huế đã xác minh, xử phạt 10 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, với tổng số tiền 126,25 triệu đồng. Đồng thời, đơn vị phối hợp với công an 6 tỉnh, thành phố củng cố hồ sơ xử lý 6 trường hợp khác.

Phó Giám đốc Công an TP Huế đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống; không đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc phát tán những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Mọi hành vi cố tình vi phạm sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.

Thời gian qua, thực hiện kế hoạch xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, Công an TP Huế triển khai nhiều kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Qua đó, lực lượng công an phát hiện, xử lý 228 vụ với 361 đối tượng, khởi tố 80 vụ với 226 người. Trong đó, lĩnh vực trật tự xã hội xử lý 77 vụ với 191 người; lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, môi trường xử lý 57 vụ với 66 người; lĩnh vực phòng, chống tội phạm ma túy xử lý 32 vụ với 65 người. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý gần 2.400 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và hơn 4.200 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.