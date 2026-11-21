Ngày 21/11, tại buổi họp báo thường kỳ của UBND TP Huế, Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP đã thông tin về hai vụ án được dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Đối với vụ án thứ nhất, Đại tá Hồ Xuân Phương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và lãnh đạo thành phố về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục, Công an TP chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, tổng rà soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn bán trú, tập trung làm rõ các dấu hiệu vi phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi đưa hối lộ gồm Huỳnh Thị Châu, Giám đốc Công ty TNHH MTV thực phẩm Minh Châu (trụ sở tại Tổ dân phố Triều Thủy, phường Mỹ Thượng) và Huỳnh Thị Ngọc Lan, chủ hộ kinh doanh thực phẩm Huỳnh Thị Ngọc Lan (trụ sở tại Tổ dân phố Nam Thượng, phường Mỹ Thượng).

Hai người bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ gồm nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành.

Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP Huế thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Vương Anh

Khởi tố 11 bị can trong vụ án liên quan người chưa thành niên

Đại tá Hồ Xuân Phương cho biết vụ án thứ hai liên quan các hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; dâm ô đối với người dưới 16 tuổi; mua dâm người dưới 18 tuổi; môi giới mại dâm.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ tất cả các đối tượng có liên quan, khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can.

Phó Giám đốc Công an TP Huế nhấn mạnh hai vụ án trên là khác nhau, hoàn toàn độc lập về nội dung, đối tượng và tình tiết. Tuy nhiên, lợi dụng việc thông tin về hai vụ án xuất hiện gần nhau, một số cá nhân đã cố tình gán ghép, phát tán và bình luận thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và nhân phẩm của một số cá nhân, tổ chức.

Công an TP Huế đã xác minh, xử phạt 10 trường hợp về các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, phạt tổng số tiền 126,25 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị đang phối hợp với công an 6 tỉnh, thành phố củng cố hồ sơ để xử lý 6 trường hợp khác.

Hiện tại, hai vụ án nêu trên đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hồ Giáp