Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an thành phố Huế thông tin các vụ án gây xôn xao dư luận vừa qua. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Sáng 21/11, tại Họp báo thường kỳ tháng 11/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, lãnh đạo Công an thành phố Huế đã thông tin về hai vụ án đang được dư luận quan tâm, liên quan đến hành vi đưa, nhận hối lộ trong cung cấp thực phẩm tại các trường học và các hành vi xâm hại tình dục người chưa thành niên, môi giới mại dâm.

Thông tin tại họp báo, Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an thành phố Huế cho biết đối với vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại một số trường học trên địa bàn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và lãnh đạo thành phố về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, tổng rà soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho bếp ăn bán trú tại trường học, tập trung làm rõ các dấu hiệu vi phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can. Trong số đó, 2 bị can bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ gồm Huỳnh Thị Châu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thực phẩm Minh Châu (trụ sở tại phường Mỹ Thượng, thành phố Huế) và Huỳnh Thị Ngọc Lan, chủ hộ kinh doanh thực phẩm Huỳnh Thị Ngọc Lan (trụ sở tại phường Mỹ Thượng, thành phố Huế).

Hai bị can còn lại bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ là nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân, thành phố Huế) và nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành (phường Hóa Châu, thành phố Huế). Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối với vụ án “giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”; “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”; “mua dâm người dưới 18 tuổi” và “môi giới mại dâm,” quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã làm rõ các đối tượng có liên quan, khởi tố vụ án và 11 bị can về các tội danh nêu trên. Vụ án đang được tiếp tục được điều tra.

Đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Huế chủ trì, điều hành họp báo. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Đại tá Hồ Xuân Phương cho biết đây là hai vụ án hoàn toàn độc lập về nội dung, đối tượng và tình tiết. Tuy nhiên, lợi dụng thời điểm thông tin về hai vụ án được công khai gần nhau, một số cá nhân cố tình gán ghép, phát tán và bình luận những nội dung sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của một số cá nhân, tổ chức.

Qua xác minh, Công an thành phố đã xử phạt 10 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội với tổng số tiền 126,25 triệu đồng; đồng thời phối hợp với công an 6 tỉnh, thành phố củng cố hồ sơ xử lý 6 trường hợp khác. Việc xử lý kịp thời góp phần ngăn chặn tình trạng phát tán thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Công an thành phố Huế khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống; không đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Các hành vi cố tình vi phạm sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đối với hai vụ án đang được điều tra, khi có kết quả làm rõ, cơ quan chức năng sẽ công khai thông tin theo quy định.

Cũng tại họp báo, Đại tá Hồ Xuân Phương thông tin về kết quả thực hiện cao điểm 60 ngày, đêm tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và làm sạch địa bàn.

Đợt cao điểm được Công an thành phố triển khai từ ngày 8/10, với việc huy động lực lượng, phương tiện, thành lập các tổ công tác thuộc phòng nghiệp vụ và tổ tuần tra cấp xã, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bước đầu, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 228 vụ với 361 đối tượng; khởi tố 80 vụ với 226 đối tượng, trong đó, lĩnh vực trật tự xã hội xử lý 77 vụ với 191 đối tượng; lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, môi trường 57 vụ với 66 đối tượng; lĩnh vực phòng, chống tội phạm ma túy 32 vụ với 65 đối tượng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý gần 2.400 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và hơn 4.200 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Tại họp báo, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố đã thông tin về tiến độ triển khai và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn, như dự án đường Chợ Mai-Tân Mỹ, cầu Vỹ Dạ.

Sở Y tế thành phố Huế trao đổi về đề xuất bổ sung 290 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động của ngành; việc đảm bảo an toàn nguồn cung thực phẩm tại các trường học./.