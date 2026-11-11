Công an Huế tăng cường phòng ngừa tội phạm mua bán người

Công an Huế cảnh báo sinh viên trước bẫy mua bán người.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các đơn vị liên quan, cán bộ, giảng viên và hơn 1.500 sinh viên các trường Đại học Y - Dược, Ngoại ngữ, Kinh tế, Sư phạm và Nông Lâm Huế. Hoạt động nằm trong Chương trình công tác năm 2026, đồng thời hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Tại các hội nghị, lực lượng Công an cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ nạn nhân qua mạng xã hội, đặc biệt là những lời mời “việc nhẹ, lương cao”, tuyển dụng lao động ở nước ngoài hoặc môi giới kết hôn với người nước ngoài. Sau khi lừa đưa nạn nhân vào bẫy, các đối tượng có thể ép buộc lao động, bóc lột tình dục, đưa vào các cơ sở kinh doanh karaoke, massage, hoạt động mại dâm hoặc cơ sở lừa đảo trực tuyến. Một số trường hợp còn bị khống chế, đe dọa, đòi tiền chuộc khi muốn trở về. Học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên là nhóm dễ bị nhắm đến do còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng nhận diện nguy cơ.

Lực lượng Công an hướng dẫn nhận biết dấu hiệu bất thường trong tuyển dụng, môi giới việc làm và giao tiếp trên mạng; đồng thời trang bị kỹ năng tự bảo vệ, xử lý tình huống và tố giác hành vi vi phạm. Dịp này, Ban tổ chức trao 60 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua hoạt động, các đơn vị góp phần nâng cao cảnh giác trong cộng đồng, khuyến khích người dân chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, xây dựng môi trường học đường và cộng đồng an toàn.

VÕ THẾ NGHĨA