Công an Huế phát hiện thêm 4 trường hợp tung tin sai sự thật vụ hiệu trưởng xin từ chức

Ngày 14-11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Huế cho biết, qua công tác rà soát, xác minh trên không gian mạng, đơn vị vừa phát hiện và mời làm việc thêm 4 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn thành phố xin từ chức.

Các trường hợp gồm H.T.N.H (SN 1992, trú tại phường Thủy Xuân); H.T.N (SN 1993, trú tại phường Thuận Hóa); B.M.Q (SN 2005, trú tại phường Mỹ Thượng) và T.T.D.Q (SN 1990, trú tại phường An Cựu), cùng ở TP Huế.

Cơ quan công an TP Huế mời làm việc trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Tại cơ quan Công an, 4 trường hợp này thừa nhận hành vi vi phạm. Phòng An ninh mạng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Trước đó, chiều 13-11, đơn vị này cũng đã làm việc với 5 trường hợp liên quan đến hành vi lợi dụng việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn thành phố xin từ chức để đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Qua xác minh, các tài khoản Facebook, Threads đã đăng tải những nội dung có dấu hiệu suy diễn, bịa đặt, gán ghép tên tuổi nhiều cá nhân với các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như mại dâm, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm... Một số tài khoản còn cắt ghép, thêm thắt tình tiết giật gân, bình luận theo hướng tiêu cực nhằm thu hút tương tác, phục vụ hoạt động kinh doanh, bán hàng trên mạng xã hội.

Căn cứ quy định pháp luật, 5 trường hợp này đã bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

Như vậy, chỉ trong hai ngày 13 và 14-11, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đã phát hiện, xử lý tổng cộng 9 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc trên, với tổng số tiền xử phạt 112,5 triệu đồng.

Công an TP Huế khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, chủ động kiểm chứng thông tin từ các cơ quan chức năng, báo chí và nguồn tin chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Việc tiếp tục phát tán thông tin sai sự thật, dù không phải là người tạo ra nội dung ban đầu, vẫn có thể bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đang tiếp tục rà soát, xác minh các tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc để xử lý nghiêm theo quy định.