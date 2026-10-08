Công an Huế mở cao điểm 60 ngày, đêm, ra mắt Tổ 785

Sáng 8-10, Công an TP Huế tổ chức Lễ ra quân mở đợt cao điểm 60 ngày, đêm “Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn” và ra mắt lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự - Tổ 785.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Huế, chủ trì buổi lễ. Tham dự có ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế; ông Hoàng Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan tư pháp, lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

Buổi lễ được kết nối trực tuyến đến 40 điểm cầu, với sự tham dự của đại diện cấp ủy, chính quyền, chỉ huy Công an và cán bộ, chiến sĩ Công an các xã, phường.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 8-10 đến 8-12-2026, nhằm chủ động nắm chắc tình hình, tổng rà soát địa bàn, đối tượng, lĩnh vực; kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề nổi lên ngay từ cơ sở, không để tích tụ, kéo dài thành “điểm nóng”, gây bức xúc trong dư luận hoặc xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ.

Công an TP Huế yêu cầu xử lý vụ việc từ sớm, từ cơ sở.

Trong thời gian 60 ngày, đêm, Công an TP Huế tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Lực lượng Công an tập trung bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực; nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện và giải quyết các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tổng rà soát, làm sạch dữ liệu, quản lý, phát hiện và xử lý các đối tượng liên quan đến ma túy; củng cố 18/40 địa bàn không ma túy, tạo nền tảng mở rộng địa bàn không ma túy trong năm 2027.

Công an TP Huế cũng tập trung rà soát, đấu tranh, xử lý sớm các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; chú trọng các nhóm, đối tượng, địa bàn phức tạp về trật tự xã hội; kéo giảm tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm đường phố và các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh từ không gian mạng.

Cùng với đó, các đơn vị tập trung giải quyết thực chất các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, hồ sơ tồn đọng; rà soát, chuẩn hóa hồ sơ nghiệp vụ. Công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm về kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự cũng được tăng cường.

Trên lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội, Công an thành phố tập trung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị và trật tự công cộng, góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định phục vụ người dân.

Đáng chú ý, tại buổi lễ, Công an TP Huế ra mắt lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự - Tổ 785. Lực lượng này được tổ chức nhằm tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.

Công an TP Huế ra mắt lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự - Tổ 785.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, ông Hoàng Hải Minh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Công an TP Huế đạt được trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự thời gian qua.

Ông đề nghị Công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai đợt cao điểm; tập trung rà soát, xác định rõ các địa bàn, đối tượng và những vấn đề nổi lên để chủ động có giải pháp phòng ngừa, xử lý phù hợp, hiệu quả.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi ra quân, Đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu các đơn vị xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, địa bàn, đối tượng và trách nhiệm được giao; triển khai đợt cao điểm với tinh thần chủ động, quyết liệt, bám sát cơ sở, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Huế, chủ trì buổi lễ.

Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu tập trung rà soát, nhận diện những địa bàn, lĩnh vực, đối tượng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp để chủ động phòng ngừa, xử lý, không để phát sinh điểm nóng, bị động, bất ngờ.

Đại tá Nguyễn Đình Dương nhấn mạnh phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện nhiệm vụ đến cùng.

Kết quả đợt cao điểm phải gắn với chỉ tiêu công tác năm 2026, tạo chuyển biến thực chất về an ninh, trật tự, góp phần làm sạch địa bàn, kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật, xây dựng môi trường an toàn, ổn định phục vụ Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đợt cao điểm cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2026 và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Ngay sau lễ ra quân của Công an thành phố, Công an 40 xã, phường đồng loạt tổ chức ra quân, triển khai các nhiệm vụ của đợt cao điểm phù hợp với tình hình từng địa bàn.