Công an Huế đưa cảnh báo mua bán người đến giảng đường

Trong 3 ngày (8-11 đến 10-11), Văn phòng Bộ Công an phối hợp Công an TP Huế, Đại học Huế và các trường đại học trực thuộc, chính quyền các phường, xã biên giới tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống mua bán người trên địa bàn TP Huế.

Hơn 1.500 sinh viên ở Huế được tuyên truyền phòng chống mua bán người.

Tham dự các hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Đại học Huế và các trường đại học trực thuộc; đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế; lãnh đạo, chỉ huy các phòng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố, công an các phường, xã liên quan cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và hơn 1.500 sinh viên đến từ các trường Đại học Y - Dược, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế, Đại học Sư phạm và Đại học Nông Lâm Huế.

Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Chương trình công tác năm 2026, đồng thời hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng trong công tác phòng, chống mua bán người trước những diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi của loại tội phạm này.

Theo nội dung tuyên truyền, các đối tượng mua bán người thường lợi dụng mạng xã hội, nền tảng trực tuyến và nhu cầu tìm kiếm việc làm, cải thiện thu nhập để tiếp cận, dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân. Những lời mời chào như “việc nhẹ, lương cao”, tuyển dụng lao động ở nước ngoài với mức thu nhập hấp dẫn hay môi giới kết hôn với người nước ngoài được sử dụng làm mồi nhử.

Sau khi đưa nạn nhân vào bẫy, các đối tượng có thể ép buộc lao động, bóc lột tình dục, đưa vào các cơ sở kinh doanh karaoke, massage, hoạt động mại dâm hoặc cơ sở lừa đảo trực tuyến. Một số trường hợp còn bị khống chế, đe dọa và đòi tiền chuộc với số tiền lớn khi có ý định trở về.

Đáng chú ý, học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên là nhóm có nguy cơ cao bị các đối tượng nhắm đến. Do còn thiếu kinh nghiệm sống, kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống bất thường trên không gian mạng, nhiều người trẻ dễ bị dụ dỗ bởi những lời hứa hẹn về công việc, thu nhập cao hoặc cơ hội đổi đời.

Tại các hội nghị, lực lượng Công an tập trung phổ biến những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người; hướng dẫn sinh viên nhận diện dấu hiệu bất thường trong tuyển dụng lao động, môi giới việc làm, kết bạn và giao lưu trên mạng xã hội. Đồng thời, trang bị kỹ năng tự bảo vệ, cách xử lý khi phát hiện nguy cơ bị mua bán và hướng dẫn cung cấp thông tin, tố giác hành vi vi phạm đến cơ quan chức năng.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, Ban tổ chức trao tặng 60 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ban tổ chức trao tặng 60 suất quà cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thông qua các hội nghị, lực lượng Công an cùng các cơ quan, đơn vị, nhà trường và chính quyền địa phương mong muốn lan tỏa thông điệp phòng, chống mua bán người đến đông đảo sinh viên và Nhân dân; nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần xây dựng môi trường học đường và cộng đồng an toàn, lành mạnh.