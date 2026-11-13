Công an hỗ trợ sơ tán khẩn cấp 61 hộ dân trước nguy cơ sạt lở núi

Vết nứt trên sườn núi Gò Oát

Theo người dân địa phương, các vết nứt trên sườn núi Gò Oát được phát hiện khoảng 4 năm trước, cách khu dân cư chừng 1,2km. Đáng lo ngại, sau những đợt mưa lớn gần đây, vết nứt có dấu hiệu mở rộng, một số vị trí xuất hiện sụt lún. Vào mùa mưa, nước ngầm từ sườn núi chảy ra bất thường càng khiến các hộ dân dưới chân núi bất an.

Vận động người dân đến nơi an toàn

Những ngày này, trên địa bàn xã Ba Vinh xuất hiện mưa lớn, khiến đất đá tại núi Gò Oát có nguy cơ ngấm no nước, làm tăng khả năng xảy ra sạt lở.

Hỗ trợ người dân di chuyển

Trước tình hình trên, chiều 12-11, Công an xã Ba Vinh phối hợp lực lượng quân sự, dân quân và các lực lượng tại cơ sở tổ chức sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đó, 15 cán bộ, chiến sĩ Công an xã trực tiếp đến từng nhà tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân thu dọn đồ đạc, vận chuyển tài sản; dìu đỡ người già, chăm sóc trẻ nhỏ và đưa các hộ đến nhà văn hóa thôn tránh trú. Tại đây, lực lượng Công an tiếp tục hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống và thăm hỏi, động viên người dân.

Các hộ dân di chuyển đến nhà văn hoá thôn để tránh trú

Công an xã Ba Vinh xác định bảo đảm an toàn tính mạng người dân là nhiệm vụ ưu tiên, do đó đã chủ động bám địa bàn, phối hợp các lực lượng triển khai di dời khẩn trương, an toàn. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công an xã tiếp tục duy trì lực lượng, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.

Công an tiếp tục hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân

Ông Phan Quang Đức, Chủ tịch UBND xã Ba Vinh cho biết, địa phương sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, chỉ cho phép người dân trở về khi các điều kiện an toàn được bảo đảm.

Để di dời các hộ dân khỏi vùng nguy hiểm, tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai khu tái định cư khẩn cấp tại thôn Ba Lang với kinh phí dự kiến khoảng 40 tỷ đồng, diện tích 4,82ha, bố trí 64 lô đất cùng hệ thống hạ tầng thiết yếu. Công trình khởi công tháng 9-2026, dự kiến hoàn thành đầu năm 2027, tạo nơi ở ổn định, an toàn lâu dài cho người dân.

Diễm Phúc