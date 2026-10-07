Công an hỗ trợ nước sạch cho hàng trăm người dân khu tái định cư

Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Tul có tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng, được triển khai xây dựng từ cuối tháng 7/2026 tại Bôn Tơ Khế, xã Ia Tul. Dự án có quy mô gần 22ha được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông nội bộ để ổn định cuộc sống cho hơn 200 hộ dân thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại địa phương.

Các CBCS dùng xe chuyên dụng để vận chuyển, cấp nước sạch miễn phí cho người dân.

Đến nay, dự án đang được gấp rút hoàn thiện theo tiến độ hoàn thành trong năm 2026. Hiện đã có hơn 80 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu chuyển về sinh sống tại khu tái định cư.

Trong thời gian chờ hệ thống cấp nước sạch khu tái định cư hoàn thiện, trên cơ sở rà soát nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, từ ngày 30/9 đến nay, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực số 7 đã tổ chức 4 đợt cấp nước sạch miễn phí cho người dân.

Nước sạch được bơm vào can, bình chứa đặt ngay tại nhà dân.

Tại mỗi đợt cấp nước sạch miễn phí, đơn vị sử dụng xe chuyên dụng với khối lượng 14m3/xe để cấp nước sạch cho người dân dùng để ăn uống, giải quyết nhu cầu cấp thiết. Các cán bộ chiến sĩ đơn vị sẽ trực tiếp bơm nước từ xe chuyên dụng vào các can, bình chứa và hỗ trợ vận chuyển, cất trữ nước đến từng nhà cho người dân.

Các CBCS giúp người dân vận chuyển, tích trữ nước.

Thượng tá Lương Anh Sơn, Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực số 7 cho biết, khi người dân còn gặp khó khăn về nguồn nước, những người chiến sĩ Công an đã có mặt, sẻ chia bằng việc mang nước sạch đến tận nơi cho bà con, góp phần giúp bà con vơi bớt khó khăn.

Mỗi chuyến xe chở nước được trao đi không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu trước mắt, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tình cảm gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.

“Chúng tôi sẽ còn tiếp tục tổ chức nhiều đợt cấp nước sạch miễn phí cho người dân, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới”, Thượng tá Sơn nói.

Nước sạch được hỗ trợ kịp thời, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul cho biết, dự kiến khoảng 10 ngày nữa thì hệ thống cấp nước sạch khu tái định cư sẽ hoàn thiện và đi vào vận hành. Trong thời gian này, để giải quyết nhu cầu người dân, xã đã bố trí bồn chứa nước lớn đặt tại khu trung tâm để người dân có nước tắm giặt. Tuy nhiên, nước dùng để uống và nấu ăn vẫn thiếu nên phải nhờ sự hỗ trợ của Đội CC&CNCH Khu vực số 7.

Khu tái định cư xã Ia Tul đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối.

“Khi được cấp nước sạch miễn phí, người dân rất mừng khi không phải đi mua nước hoặc tìm nguồn nước ở xa nữa. Chúng tôi trân trọng và cám ơn sự hỗ trợ kịp thời, quý giá của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai”, ông Đức nói thêm.