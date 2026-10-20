Công an hỗ trợ người đàn ông nhận lại 900 triệu đồng chuyển nhầm

Công an phường Lang Biang - Đà Lạt phối hợp với nhân viên ngân hàng hỗ trợ anh Nguyễn Lộc Tài nhận lại số tiền 900 triệu đồng chuyển nhầm. Ảnh: CALĐ.

Ngày 20/10, Công an phường Lang Biang - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) thông tin, đã hỗ trợ một người đàn ông nhận lại 900 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của người khác.

Trước đó, ngày 19/10, anh Nguyễn Lộc Tài (SN 1985, ở tổ dân phố Đan Kia, phường Lang Biang - Đà Lạt) đã gửi đơn đề nghị công an hỗ trợ giải quyết việc chuyển nhầm số tiền trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Lang Biang - Đà Lạt đã cử cán bộ phối hợp với Công an xã Xuân Hồng (tỉnh Ninh Bình) tiến hành xác minh, xác định người nhận số tiền chuyển nhầm là anh Nguyễn Công Mạnh (ở xã Xuân Hồng).

Qua làm việc với cơ quan công an, anh Mạnh trình bày do lo ngại bị lừa đảo trên không gian mạng và chuyển trả tiền không đúng người nên chưa thực hiện việc hoàn trả ngay.

Với sự phối hợp của Công an xã Xuân Hồng, Công an phường Lang Biang - Đà Lạt đã thực hiện các thủ tục liên quan để anh Tài nhận lại toàn bộ số tiền trên. Sau khi nhận lại số tiền, anh Tài bày tỏ vui mừng và gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an đã nhanh chóng hỗ trợ giải quyết sự việc.

Qua sự việc trên, Công an phường Lang Biang - Đà Lạt khuyến cáo người dân khi tài khoản nhận được khoản tiền lạ, bất thường, không thuộc quyền sở hữu của mình, người dân không tự ý rút hoặc sử dụng số tiền này vì giao dịch có thể liên quan đến hành vi lừa đảo; đồng thời cần thông báo cho ngân hàng và cơ quan công an để xác minh, xử lý đúng quy định.

Hành vi cố tình không hoàn trả tài sản chuyển nhầm có thể bị xem xét xử lý theo pháp luật; trường hợp đáp ứng đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản theo Điều 176 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung.