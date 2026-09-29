Công an hỗ trợ khắc phục lũ cát tràn xuống đường gần khu du lịch Mũi Né

Điểm lũ cát tràn xuống là đoạn ra trước số nhà 300 Nguyễn Thông, một trong những cửa ngõ chính dẫn vào khu du lịch Mũi Né.

Lớp cát đỏ phủ dày mặt đường, kéo dài trên diện rộng khiến phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Công an phường Phú Thủy đang chăng dây, đặt cảnh báo, hỗ trợ người dân qua khu vực nguy hiểm.

Theo ghi nhận tại hiện trường, dòng nước mưa chảy từ khu vực lề đường Võ Nguyên Giáp, hình thành một dòng chảy rộng từ sườn đồi rồi cuốn theo lượng lớn cát đỏ tràn xuống mặt đường.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công an phường Phú Thủy cùng các lực lượng đã có mặt để đặt cảnh báo, điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân qua khu vực nguy hiểm

Cát đỏ đổ xuống đường gây sạt lở trên đường 1/5.

.Các phương tiện được huy động để cào dọn lớp cát đỏ vào lề đường, từng bước khôi phục mặt đường và bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn.

Phía sau đường Nguyễn Thông, cách đó khoảng 300m, khuya 28/9, lũ cát đỏ cũng gây sạt lở, làm hư hỏng cục bộ tuyến đường 1/5 tại khu phố 12, phường Phú Thủy.

Máy xúc đang cào dọn lớp cát đỏ, khắc phục hậu quả.

Đây là tuyến đường dẫn từ đường Nguyễn Thông vào các resort ven biển. Tại vị trí sạt lở, phần mái taluy bị đổ sập. Phần sạt lở ăn sâu vào gần 1/2 mặt đường.

Lãnh đạo địa phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các đơn vị chức năng cảnh báo và tổ chức điều tiết giao thông.

Cát đỏ từ trên đồi đổ xuống đường Nguyễn Thông, hiện trạng sáng 29/9.

Theo lãnh đạo phường Phú Thủy, địa phương đang phối hợp với các ngành chức năng xác định nguyên nhân chính gây ra tình trạng lũ cát cục bộ. Mục tiêu là triển khai giải pháp khắc phục triệt để, hạn chế tái diễn mỗi khi xuất hiện mưa lớn trên địa bàn.

Đây không phải lần đầu tiên lũ cát đỏ tràn xuống đường Nguyễn Thông. Gần đây nhất vào chiều 23/9, tình trạng này đã xảy ra.

Địa phương đã đặt cống thoát nước và thi công các hạng mục nhằm xử lý tình trạng trên. Tuy nhiên, đến nay, dòng nước kèm cát đỏ tiếp tục tái diễn khi có mưa lớn.