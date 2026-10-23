Công an hỗ trợ gia đình 4 người hồi hương từ Thái Lan

Trước đó, tin vào những lời hứa hẹn về cuộc sống giàu sang ở nước ngoài, gia đình anh Ksor Tuich gồm 4 người đã nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo của các đối tượng xấu, vượt biên trái phép sang Thái Lan với hy vọng đổi đời.

Ksor Tuich (ở giữa) đoàn tụ cùng gia đình khi được trở về quê hương. Ảnh Công an Gia Lai.

Tuy nhiên, do cư trú bất hợp pháp, anh Tuich và bố là ông Nay Glip bị bắt giữ tại trại giam của Cục Di trú (IDC). Trong khi đó, mẹ và em gái anh dù không bị bắt giữ nhưng luôn sống trong lo lắng, cuộc sống thiếu thốn, khó khăn.

Nắm bắt tình hình, Công an xã Chư A Thai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ vận động, hỗ trợ gia đình hồi hương. Ngày 29/5/2026, mẹ và em gái anh Tuich được hỗ trợ trở về địa phương. Ngày 12/8/2026, ông Nay Glip cũng được hỗ trợ hồi hương. Đến ngày 21/10/2026, anh Tuich tiếp tục được đưa từ IDC trở về quê nhà, đoàn tụ cùng gia đình.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ, hứa hẹn việc làm thu nhập cao, cuộc sống sung túc ở nước ngoài. Người dân cần thực hiện đúng quy định pháp luật khi xuất cảnh, không nghe theo lời lôi kéo vượt biên trái phép, tránh những hậu quả đáng tiếc cho bản thân và gia đình.