Công an hỗ trợ, đưa người phụ nữ thất lạc hơn 4 tháng về đoàn tụ gia đình

Trước đó, ngày 24/10, Công an xã Kế Sách tiếp nhận một phụ nữ đi lạc đến địa bàn. Người này không mang theo giấy tờ tuỳ thân, không cung cấp được thông tin cụ thể về nhân thân, địa chỉ cư trú và người thân, chỉ nhớ mình sinh sống tại xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau.

Công an xã Kế Sách đã trao đổi thông tin, cung cấp hình ảnh người phụ nữ cho Công an xã Ninh Thạnh Lợi phối hợp xác minh.

Cán bộ Công an xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau và Công an xã Kế Sách, TP Cần Thơ, hỗ trợ đưa bà T.H trở về gia đình an toàn sau thời gian dài thất lạc.

Qua rà soát dữ liệu dân cư, lực lượng công an xác định người phụ nữ là bà T.H, sinh năm 1981, đăng ký thường trú tại ấp Chòm Cao, xã Ninh Thạnh Lợi. Công an xã Ninh Thạnh Lợi nhanh chóng liên hệ với gia đình bà H.

Gia đình cho biết, bà H bị hạn chế khả năng ghi nhớ thông tin cá nhân, đã rời khỏi nhà hơn 4 tháng. Người thân lo lắng, tìm kiếm nhưng chưa có tin tức.

Sau khi xác minh, công an hai địa phương phối hợp hỗ trợ đưa bà H trở về nhà an toàn. Gia đình bày tỏ cảm kích, gửi lời cảm ơn lực lượng công an đã tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện để người thân đoàn tụ./.