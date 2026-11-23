Công an TP Hải Phòng phát hiện 3 cơ sở karaoke hoạt động quá giờ quy định, có hành vi tổ chức cho khách sử dụng “bóng cười”. Ảnh: CATP

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Hải Phòng) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, rạng sáng 15/11, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và công an các phường Bạch Đằng, Thủy Nguyên đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở karaoke gồm Sunny Royal, Bảo Nhi (cùng tại tổ dân phố 10, phường Bạch Đằng) và Thái Dương (tổ dân phố Thủy Sơn 2, phường Thủy Nguyên).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 cơ sở Sunny Royal và Bảo Nhi không xuất trình được Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Cả 3 cơ sở đều hoạt động quá giờ quy định. Đáng chú ý, tại 5 phòng hát của các cơ sở này, công an phát hiện khách đang sử dụng "bóng cười".

Lực lượng chức năng thu giữ 95 bình nghi chứa khí N2O, trong đó có 11 bình chưa sử dụng và 240 vỏ bóng cao su. Chủ cơ sở, người quản lý, nhân viên và khách cùng tang vật liên quan được đưa về cơ quan công an để xác minh, làm rõ.

Công an TP Hải Phòng kiểm tra kinh doanh karaoke. Ảnh: CATP

Theo đại diện Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an TP Hải Phòng, từ kết quả kiểm tra ban đầu, lực lượng Công an đã tiếp tục đấu tranh mở rộng, xác định đường dây cung cấp khí N2O này do Hoàng Văn Luân (SN 2001, trú tại phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng) cầm đầu, đồng thời cũng thu giữ 175 bình nghi chứa khí N2O.

Ngoài 3 cơ sở karaoke trên, lực lượng Công an còn phát hiện thêm 15 cơ sở kinh doanh karaoke tại các khu vực Thủy Nguyên, Kinh Môn, Lê Ích Mộc, Việt Khê và Bạch Đằng có liên quan đến hoạt động giao dịch "bóng cười" từ nhóm đối tượng này. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định tạm giữ đối với 8 đối tượng có hành vi buôn bán hàng cấm theo quy định tại Khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí để tổ chức sử dụng, mua bán khí N2O trái phép, ghi hóa đơn dưới tên sản phẩm khác nhằm che giấu việc kinh doanh "bóng cười" .

Công an TP Hải Phòng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng và cơ sở có liên quan; đồng thời tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm.

Các bình nghi chứa khí N2O. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Trước đó, trong các ngày 30/8 và 2/9, Đội 3 Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Hải Phòng) phối hợp với công an địa phương kiểm tra hai cơ sở karaoke Hương Châu 2 (phường Đồ Sơn) và Trang Hương (xã Kiến Hải).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cả hai cơ sở đều tổ chức hoạt động kinh doanh karaoke ngoài khung giờ được phép (từ 8h đến 24h). Với vi phạm này, hai cơ sở đã bị lập biên bản để xử lý theo quy định.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo các chủ cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không tổ chức, tiếp tay cho hoạt động mua bán, sử dụng "bóng cười". Người dân, đặc biệt là giới trẻ, cần nhận thức rõ tác hại của khí N2O đối với sức khỏe và tuyệt đối không sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào.