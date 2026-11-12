Công an Hải Phòng tìm người mua thực phẩm chức năng giả

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng. Hàng hóa vi phạm là các loại sản phẩm viên uống tăng cân gia truyền Đông Y, viên dạ dày (Vị Quản Thống), viên bổ huyết điều kinh AC, viên giảm béo tan mỡ (Dứa Slim Plus), viên bưởi giảm mỡ bụng (Dr Bưởi VIP X2) được các đối tượng sản xuất tại phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng và bán qua trang Facebook "Trinh giảm cân vũng tàu".

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đề nghị cá nhân, tổ chức nào là người mua các mặt hàng trên đề nghị đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Đội 3 - Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an TP Hải Phòng, địa chỉ: Số 41 Trần Hoàn, phường Hải An, TP Hải Phòng để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra vụ án".