Công an Hải Phòng ra mắt Trung tâm trải nghiệm cộng đồng về PCCC và CNCH 'không đồng'

Sáng 7/11, Công an thành phố Hải Phòng ra mắt Trung tâm trải nghiệm cộng đồng về PCCC và CNCH khu vực phía Tây thành phố tại địa chỉ số 352 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị (trụ sở Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH)

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo: Cục C07, Học viện Phòng cháy chữa cháy, UBND thành phố Hải Phòng, Sở, Ban, Ngành cùng sự có mặt của 65 đơn vị hành chính cấp xã phía Tây, các doanh nghiệp trong KCN, CCN và đông đảo học sinh, sinh viên các trường đại học trên địa bàn…

Đại diện lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng nhấn nút khai trương trung tâm trải nghiệm cộng đồng về PCCC và CNCH khu vực phía Tây thành phố.

Theo Công an thành phố, thời gian qua tình hình cháy, nổ diễn biến theo chiều hướng phức tạp, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ cháy, nổ là người dân chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về PCCC và CNCH, cũng như kỹ năng chủ động xử lý tình huống, thoát nạn an toàn khi xảy ra sự cố.

Trước tình hình trên, tháng 01/2025 Công an thành phố Hải Phòng triển khai mô hình Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC phía Đông thành phố. Quá trình hoạt động, mô hình đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

Nhận thấy sự cần thiết của việc giáo dục cộng đồng về PCCC, tháng 2/2026 UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai mô hình Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH phía Tây thành phố, nhằm cung cấp cho người dân, học sinh, sinh viên kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH.

Trung tâm được đặt tại trụ sở Đội chữa cháy và CNCH khu vực 8 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH), địa chỉ số 352 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị. Địa điểm có diện tích hơn 6.000 m², trước đây là trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Hải Dương cũ.

Với thiết kế gồm 3 khu, tương ứng với 3 tòa nhà, được đầu tư bài bản với các mô hình thực hành kỹ năng sinh tồn khi xảy ra hỏa hoạn. Người tham gia được trải nghiệm các bài tập thoát nạn trong môi trường nhiều khói, không thể quan sát bằng mắt thường; thoát nạn bằng dây tự cứu, thang dây, di chuyển trên cầu thang thẳng đứng…

Cụ thể, Khu 1, gồm nhà 2 tầng với mô hình tổ liên gia an toàn PCCC được thiết kế giả định 5 nhà ống liền kề nhau (nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh). Khu 2 là dãy nhà 3 tầng dành cho tuyên truyền PCCC và thực hành kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn (hô hấp nhân tạo)… Khu 3 là nhà 3 tầng được thiết kế mô hình mô phỏng phòng hát karaoke và căn hộ gia đình tại tầng 2, còn tầng 3 là mô hình thoát nạn không gian chật hẹp trong điều kiện môi trường khói khí độc (mê cung khói).

Ngoài ra Trung tâm còn có các khu vực thực hành ngoài trời để hướng dẫn người tham gia sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy, thực hành rải vòi chữa cháy, cầm lăng phun nước chữa cháy từ họng nước vách tường, trải nghiệm thoát nạn từ trên cao xuống bằng xe thang…

Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt trung tâm, Đại tá Phạm Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng yêu cầu Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND và Ban Giám đốc Công an thành phố; phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, cán bộ trực tiếp quản lý, vận hành.

Việc vận hành Trung tâm phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, khoa học. Đồng thời, không ngừng đổi mới phương pháp truyền đạt, hướng dẫn trực quan, sinh động, dễ tiếp thu để mỗi người dân, học sinh, sinh viên, thậm chí cả trẻ em khi đến đây đều lĩnh hội được những kỹ năng sinh tồn thiết thực nhất.

Trung tâm cần thường xuyên tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của cả Trung tâm phía Đông và Trung tâm phía Tây, kịp thời báo cáo, tham mưu cho UBND thành phố các giải pháp duy trì, phát triển và nhân rộng mô hình thiết thực này trên toàn địa bàn thành phố…

Ngay sau lễ khai trương, nhiều người dân, sinh viên tham gia thực hành các bài tập sơ cấp cứu người gặp nạn, thoát hiểm bằng dây từ tầng 3 của toà nhà xuống đất.

Trung tá Hoàng Văn Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an thành phố Hải Phòng) cho biết, cả hai Trung tâm trải nghiệm cộng đồng về PCCC và CNCH tại khu vực phía Đông và phía Tây Hải Phòng đều mở cửa đón người dân, học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và công nhân tại các KCN tham gia trải nghiệm vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả hai ngày cuối tuần.

Theo trung tá Tiến đối với người dân muốn trải nghiệm thì chỉ việc đến thẳng trung tâm để đăng ký và sẽ có cán bộ trực đón tiếp, hướng dẫn. Đối với doanh nghiệp và các đơn vị, cần đăng ký trước để Trung tâm bố trí lịch phù hợp. Đặc biệt, tất cả các hoạt động học tập và trải nghiệm đều được miễn phí hoàn toàn.

Một số hình ảnh tại trung tâm trải nghiệm: