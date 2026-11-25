Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, sáng 24/11, Công an TP Hải Phòng tổ chức Lễ ra mắt Phòng Truyền thống số. Dự buổi lễ có Đại tá Phạm Viết Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố chủ trì buổi lễ; Đại tá Lê Đức Thành - Phó Giám đốc Công an thành phố; ông Nguyễn Đăng Khoa - Giám đốc MobiFone Hải Phòng.

Chương trình còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Công an nhân dân (CAND), Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), cùng đại diện chỉ hủy các phòng chuyên môn, Công an các đơn vị, địa phương và các tổ chức quần chúng.

Đại biểu dự hội nghị

Phòng Truyền thống số Công an TP Hải Phòng được xây dựng nhằm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục truyền thống. Đây không chỉ là không gian lưu giữ, giới thiệu hình ảnh, tư liệu, hiện vật và những dấu mốc lịch sử qua các thời kỳ, mà còn là phương thức tiếp cận mới, giúp các giá trị truyền thống được bảo tồn, khai thác và lan tỏa rộng rãi hơn trong đời sống hiện đại.

Tại buổi lễ, đại diện MobiFone Hải Phòng đã giới thiệu không gian trải nghiệm số hóa với công nghệ thực tế ảo VR360. Theo đó, hệ thống cho phép người dùng khám phá hơn 300 hiện vật lịch sử thông qua 8 điểm dừng tham quan được thiết kế trực quan, sinh động. Mỗi hiện vật đều được tích hợp thông tin giới thiệu chi tiết, hỗ trợ hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, tạo thuận lợi cho nhiều đối tượng tiếp cận.

Người dùng có thể truy cập Phòng Truyền thống số từ xa bằng cách quét mã QR Code trên điện thoại thông minh hoặc các thiết bị có kết nối internet.

Lễ ra mắt phòng truyền thống số

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Viết Dũng nhấn mạnh, việc xây dựng Phòng Truyền thống số là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển, thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức giáo dục truyền thống của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố.

Để công trình phát huy hiệu quả lâu dài, lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu Phòng Công tác chính trị phối hợp với MobiFone Hải Phòng quản lý, vận hành hệ thống an toàn, thường xuyên cập nhật, bổ sung tư liệu, hiện vật. Đồng thời, nghiên cứu phát triển Thư viện số Công an thành phố theo hướng đồng bộ, hiện đại, kết nối liên thông, bảo đảm an toàn thông tin và bí mật nhà nước.

Công an các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn CBCS, thân nhân và Nhân dân truy cập, trải nghiệm; chủ động cung cấp hình ảnh, tư liệu để làm phong phú kho dữ liệu chung.

Việc khai thác Phòng Truyền thống số cũng cần được gắn với các đợt sinh hoạt chuyên đề, học tập lịch sử, nhất là đối với thế hệ trẻ. Thành phố định hướng tiếp tục ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cấp hệ thống, từng bước kết nối với hệ sinh thái số Bảo tàng CAND của Bộ Công an.

Các đại biểu tham qua Phòng Truyền thống hiện hữu tại số 2 Lê Đại Hành

Sau lễ ra mắt, các đại biểu đã tham quan Phòng Truyền thống hiện hữu tại số 2 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng, đồng thời trải nghiệm sự kết nối giữa không gian trưng bày thực tế và không gian số.