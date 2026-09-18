Công an Hải Phòng kịp thời ngăn người mẹ ôm 2 con lên cầu Kiến An, hé lộ nguyên nhân đau lòng

Theo tin từ Bộ Công an, Công an Hải Phòng đã kịp thời ngăn chặn người mẹ định ôm 2 con nhảy cầu tự tử

Theo đó, đêm 12/9, Công an phường Kiến An, TP Hải Phòng tiếp nhận tin báo khẩn cấp về việc tại khu vực cầu Kiến An xuất hiện một người phụ nữ cùng con nhỏ có biểu hiện tâm lý bất ổn, đang có ý định nhảy cầu tự tử.

Cán bộ chiến sĩ Công an phường Kiến An nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lực lượng Công an phường Kiến An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý tình huống.

Theo đó, qua xác minh nhanh, người phụ nữ là chị T. A. T., sinh 2004, do mâu thuẫn với chồng đã bắt taxi lên cầu Kiến An với ý định nhảy cầu cùng hai con nhỏ (bé lớn 3 tuổi và bé nhỏ mới 2 tháng tuổi).

Lúc đó, chị T. đang trong trạng thái tâm lý hoảng loạn và tuyệt vọng.

Thấu hiểu hoàn cảnh và áp lực mà người dân đang gặp phải, các cán bộ trong Tổ công tác đã kiên trì tiếp cận, sử dụng các biện pháp tâm lý, nhẹ nhàng động viên và thuyết phục và kịp thời ngăn chặn hành vi nguy hiểm, đưa ba mẹ con chị T. về nhà với gia đình an toàn.