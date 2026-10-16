Công an Hải Phòng điều động, bổ nhiệm 13 trưởng phòng chủ chốt

Chiều nay (16/10), Công an TP Hải Phòng tổ chức buổi lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an TP về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Giám đốc điều động 13 trưởng phòng gồm: Đại tá Nguyễn Việt Anh, Trưởng Phòng Tham mưu đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Hậu cần; Đại tá Phạm Quốc Dũng, Trưởng Khoa nghiệp vụ cơ bản thuộc Học viện An ninh nhân dân đến nhận công tác tại Công an TP Hải Phòng, giữ chức vụ Trưởng Phòng Tham mưu.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chúc trao quyết định cho 13 trưởng phòng

Đại tá Phạm Quang Khánh, Trưởng Phòng An ninh điều tra đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh kinh tế; Đại tá Phạm Hữu Đoàn, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh điều tra; Đại tá Vũ Đình Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý.

Ban Giám đốc Công an TP Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm với 13 trưởng phòng được điều động, bổ nhiệm

Đại tá Trần Anh Ngọc, Trưởng Phòng CSGT đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động; Đại tá Hoàng Tiến Nam,Trưởng Phòng Hậu cần đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng CSGT; Đại tá Lê Minh Hoàn, Trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ An ninh và ngoại tuyến đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; Đại tá Vũ Khắc Hội, Chánh Thanh tra đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến; Đại tá Nguyễn Thái Điệp, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự và hỗ trợ tư pháp giữ chức vụ Chánh Thanh tra; Đại tá Hoàng Kim Thái, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự và hỗ trợ tư pháp; Đại tá Vũ Xuân Bảo, Trưởng Phòng An ninh mạng đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Bổ nhiệm Trung tá Phạm Văn Dân, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh mạng.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 16/10/2026.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chúc mừng các nhân sự được điều động, bổ nhiệm và yêu cầu 13 lãnh đạo phòng phải khẩn trương bàn giao, tiếp nhận công việc một cách nhanh nhất, tập trung cùng cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị theo hướng thay đổi tư duy, chuyển đổi trạng thái làm việc, chú trọng phương châm “6 rõ” nhằm tạo nên sự thay đổi đột phá trong các mặt công tác của CATP sắp tới.