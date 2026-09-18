Công an Hải Phòng bắt giữ đối tượng trốn truy nã gần 24 năm

Theo đó, chiều 17/9/2026, tại tổ dân phố Ngũ Lão, phường Bạch Đằng, Hải Phòng, Đội 4 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an phường Bạch Đằng bắt giữ Nguyễn Thị Giỏi, sinh năm 1953, trú tại 12A E6 C24 Cầu Tre, quận Ngô Quyền (cũ), Hải Phòng.

Đối tượng Nguyễn Thị Giỏi bị truy nã theo Lệnh/Quyết định truy nã số 16 ngày 13/12/2002 của Phòng Cảnh sát điều tra (cũ), Công an TP Hải Phòng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo Công an TP Hải Phòng, trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Thị Giỏi đã thay đổi nơi cư trú và tìm cách tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội 4 - Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác minh được tung tích và phối hợp bắt giữ khi đối tượng xuất hiện tại địa bàn phường Bạch Đằng.

Sau nhiều năm lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam, khi Nguyễn Thị Giỏi vừa trở về Hải Phòng, những di biến động liên quan đã được lực lượng chức năng phát hiện. Việc bắt giữ được triển khai nhanh chóng, không để đối tượng có điều kiện tiếp tục rời khỏi địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Thị Giỏi tại thời điểm bị truy nã năm 2002 (ảnh trái) và thời điểm bị lực lượng Công an TP Hải Phòng bắt giữ sau gần 24 năm lẩn trốn.

Đối với những vụ truy nã kéo dài nhiều năm, khó khăn không chỉ nằm ở việc đối tượng thay đổi nơi ở mà còn ở những biến động của đời sống xã hội. Người thân có thể chuyển chỗ ở, địa danh và đơn vị hành chính có thể thay đổi, thông tin qua thời gian có thể trở nên rời rạc. Bởi vậy, quá trình truy tìm đòi hỏi lực lượng chức năng phải liên tục cập nhật, chắp nối từng thông tin nhỏ, rà soát các mối quan hệ và kiểm chứng những dấu hiệu phát sinh.

Việc bắt giữ Nguyễn Thị Giỏi sau gần 24 năm cho thấy giá trị của sự kiên trì. Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ Đội 4 - Phòng Cảnh sát kinh tế, đồng thời đóng góp vào phong trào thi đua “Ba nhất” của Công an thành phố.