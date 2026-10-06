Công an Hà Tĩnh vận động đối tượng bị truy nã, lẩn trốn tại Hàn Quốc về đầu thú

Nguyễn Thị Hằng tại cơ quan điều tra.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa vận động thành công Nguyễn Thị Hằng (SN 1986, trú thôn Xuân Hoà, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên) từ Hàn Quốc trở về Việt Nam đầu thú.

Trước đó, qua điều tra vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định Nguyễn Thị Hằng có hành vi tổ chức cho công dân Việt Nam trốn sang Hàn Quốc lao động trái phép.

Sau khi thực hiện hành vi, Hằng bỏ trốn ra nước ngoài nhằm tránh sự xử lý của cơ quan chức năng. Ngày 6/11/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Hằng. Trong thời gian Hằng lẩn trốn tại Hàn Quốc, Cơ quan An ninh điều tra triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời nghiên cứu kỹ nhân thân, hoàn cảnh gia đình và các mối quan hệ của Hằng để kiên trì vận động, thuyết phục.

Trong quá trình vận động, cán bộ điều tra phân tích những hậu quả pháp lý nếu Hằng tiếp tục lẩn trốn; đồng thời tuyên truyền về chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội biết ăn năn, hối cải, chủ động trở về chấp hành pháp luật. Với sự kiên trì, linh hoạt trong vận động, nhận thức của Hằng từng bước thay đổi. Sau một thời gian dài, ngày 2/10, Hằng từ bỏ ý định tiếp tục lẩn trốn tại Hàn Quốc, tự nguyện trở về Việt Nam và đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Việc vận động Nguyễn Thị Hằng từ nước ngoài trở về đầu thú góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, đồng thời thể hiện sự trách nhiệm, linh hoạt của lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh. Qua đó, cho thấy tính nhân văn, chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người biết nhận thức sai lầm, chủ động trở về chấp hành pháp luật.