Công an Hà Tĩnh tìm bị hại 'vụ Nguyễn Văn Bảo lừa đảo qua mạng'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng theo quyết định khởi tố vụ án số C32/QĐ-VPCSĐT ngày 18/9/2026.

Bị can là Nguyễn Văn Bảo (lao động tự do), sinh ngày 24/11/1995, quê quán: xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh; thường trú: thôn Trường Sơn, xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: kinh; tôn giáo: không.

Phương thức, thủ đoạn lừa đảo của bị can Nguyễn Văn Bảo là sử dụng tài khoản mạng xã hội để nhắn tin, đưa ra thông tin gian dối nhằm làm bị hại tin tưởng chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Để phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị công an các tỉnh/thành trên cả nước; công an các xã/phường, đồn công an trên địa bàn tỉnh; cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh thông báo rộng rãi đến Nhân dân về thủ đoạn phạm tội của Nguyễn Văn Bảo.

Ai là bị hại vui lòng liên hệ ngay với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (qua đồng chí Lê Hải Tường - điều tra viên, số điện thoại 0888.555.675) để được hỗ trợ giải quyết.