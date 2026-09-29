Công an Hà Tĩnh tiếp tục rà soát, thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2

Theo kế hoạch, đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ tập trung vào các trường hợp có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ; chưa tổ chức thu nhận mẫu đối với thân nhân theo dòng cha.

Các trường hợp được ưu tiên thu nhận mẫu gồm: mẹ đẻ liệt sĩ; mẹ đẻ của mẹ đẻ (bà ngoại ruột) của liệt sĩ; anh, chị, em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột của mẹ liệt sĩ; anh, em con của chị gái, em gái mẹ đẻ liệt sĩ và con của chị gái, em gái liệt sĩ.

Việc rà soát, triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2 góp phần bổ sung dữ liệu, phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Trước ngày 30/9, công an cấp xã/phường có trách nhiệm rà soát 100% số liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân thuộc diện thu mẫu; xác minh quan hệ thân nhân, hoàn thiện dữ liệu trên hệ thống và đăng ký thu mẫu đối với những người đủ điều kiện. Mỗi liệt sĩ thu tối đa 2 mẫu thân nhân. Với những trường hợp không xác định được thân nhân còn sống, không có người đủ điều kiện, không liên hệ được hoặc chưa thể tổ chức thu mẫu vì nguyên nhân khách quan, lực lượng chức năng phải xác minh, lập biên bản, nêu rõ nguyên nhân và kết quả.

Trong quá trình rà soát, công an cấp xã/phường đồng thời kiểm tra tình trạng giấy tờ căn cước của thân nhân đăng ký thu mẫu. Những trường hợp thẻ căn cước/CCCD bị mất, hư hỏng, hết hạn hoặc không đủ điều kiện xác thực sẽ được hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại.

Trước thời điểm thu mẫu, công an cấp xã/phường tiếp tục rà soát, xác nhận khả năng tham gia và tình trạng sức khỏe của thân nhân; phân loại các trường hợp thu tập trung, cần hỗ trợ hoặc không thể di chuyển. Thân nhân liệt sĩ cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong đi lại được ưu tiên bố trí thời gian phù hợp, đồng thời tổ chức thu mẫu lưu động khi cần thiết.

Đợt 2 tiếp tục ưu tiên thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ (dòng ngoại).

Theo kế hoạch, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2 tại Hà Tĩnh dự kiến thực hiện từ ngày 20 - 23/10. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Hà Tĩnh) sẽ bố trí các trạm, tổ thu phù hợp với số lượng thân nhân và đặc điểm từng địa bàn, kết hợp thu mẫu tập trung với thu lưu động, nhất là tại các địa bàn rộng, vùng sâu, vùng xa, giao thông khó khăn.

Việc tiếp tục rà soát, thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ nhằm bổ sung dữ liệu phục vụ xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân trong hành trình tìm kiếm, xác định danh tính người đã hy sinh.

Theo thống kê, Hà Tĩnh hiện có 22.747 liệt sĩ, trong đó 9.928 liệt sĩ đã xác định được thông tin và 12.819 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đối với nhóm liệt sĩ chưa xác định thông tin, cơ quan chức năng đã cập nhật dữ liệu 10.537 trường hợp thân nhân thuộc diện thu mẫu ADN; còn 2.282 trường hợp chưa xác định, chưa nhập được thông tin thân nhân thu mẫu. Tính đến ngày 22/9, toàn tỉnh còn 4.926 thân nhân chưa được thu mẫu ADN, trong đó có 4.780 thân nhân theo dòng mẹ (dòng ngoại) và 146 thân nhân theo dòng cha (dòng nội); một số trường hợp có thông tin thân nhân ở cả hai dòng. Đến nay, 1.282 thân nhân đã đăng ký thu nhận mẫu ADN trong đợt 2.