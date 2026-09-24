Công an Hà Tĩnh lắng nghe từ cơ sở, tháo gỡ vướng mắc về phòng cháy

Toàn cảnh Hội nghị.

Ngày 24/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Lãnh đạo Công an tỉnh cùng đại diện các phòng chức năng, 69 xã, phường và 11 chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, 9 câu hỏi, kiến nghị của 8 địa phương, đơn vị tập trung vào thẩm định, nghiệm thu, cải tạo công trình, phương tiện và thiết bị truyền tin báo cháy, trách nhiệm của cán bộ cấp xã.

Đáng chú ý, với công trình đã được thẩm duyệt thiết kế PCCC nhưng đang thi công dở dang, chưa nghiệm thu, từ ngày 1/7/2026 không thực hiện thủ tục kiểm tra nghiệm thu và nghiệm thu về PCCC. Chủ đầu tư tiếp tục thi công theo hồ sơ được thẩm duyệt, tự tổ chức nghiệm thu, chịu trách nhiệm trước pháp luật và khai báo trên hệ thống dữ liệu PCCC, CNCH, truyền tin báo cháy trước khi đưa công trình vào hoạt động.

Đại tá Nguyễn Duy Đông - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Trường hợp điều chỉnh làm thay đổi nguyên lý báo cháy, chữa cháy, chất chữa cháy, thông số máy bơm hoặc hệ thống báo cháy, chữa cháy, thông số kỹ thuật của máy bơm hoặc thay thế, bổ sung hệ thống báo cháy, chữa cháy thì phải thực hiện thẩm định thiết kế điều chỉnh theo quy định.

Đối với việc thay thế bình chữa cháy xách tay khác chủng loại, cơ sở không phải thẩm định thiết kế điều chỉnh nếu bảo đảm tổng khối lượng chất chữa cháy tương đương và không làm giảm điều kiện an toàn PCCC. Bình mới phải là hàng chính hãng, có giấy chứng nhận kiểm định và việc thay thế được cập nhật theo quy định.

Đại diện doanh nghiệp nêu những vướng mắc thực tế trong quá trình triển khai công tác PCCC tại đơn vị.

Tại Hội nghị, cơ quan chức năng cũng làm rõ việc xử lý các cơ sở đang bị đình chỉ, tạm đình chỉ. Theo đó, khi đã khắc phục đầy đủ các tồn tại, vi phạm về PCCC, người đứng đầu cơ sở được đưa cơ sở vào hoạt động; nếu chưa khắc phục, phải tiếp tục chấp hành quyết định đình chỉ và thực hiện khai báo trên Hệ thống cơ sở dữ liệu trước khi hoạt động trở lại.

Với thiết bị truyền tin báo cháy, đây là yêu cầu bắt buộc theo quy định hiện hành. Trước những khó khăn về kinh phí, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổng hợp, báo cáo, đề xuất Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xem xét, tháo gỡ.

Đại tá Trần Bình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) giải đáp các vướng mắc.

Theo Nghị định số 347/2026/NĐ-CP, việc thẩm định thiết kế PCCC của cơ quan chuyên môn về xây dựng được lồng ghép trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, không thực hiện ở bước cấp giấy phép xây dựng. Công an tỉnh đề nghị các xã, phường bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ PCCC, CNCH và quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ.

Theo Đại tá Nguyễn Duy Đông, chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp cần chủ động rà soát điều kiện an toàn PCCC, kịp thời khắc phục tồn tại, thiếu sót, không thực hiện mang tính hình thức.

Việc trực tiếp lắng nghe và giải đáp những vấn đề từ cơ sở góp phần giúp các quy định mới được hiểu đúng, thực hiện thống nhất, đồng thời nâng cao trách nhiệm của địa phương và người đứng đầu cơ sở trong bảo đảm an toàn PCCC.

Phượng Vũ