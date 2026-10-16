Công an Hà Tĩnh chủ động phòng ngừa bạo lực học đường từ sớm, từ xa

Bạo lực học đường có thể bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, học tập, nhưng nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, những bất đồng tưởng chừng đơn giản có thể dẫn đến hành vi nguy hiểm, gây hậu quả đáng tiếc. Trước thực trạng này, Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang chủ động triển khai các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, phối hợp với nhà trường và gia đình nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng học sinh mang hung khí, tụ tập đánh nhau.

Công an xã Cẩm Hưng đã triệu tập 2 nhóm học sinh liên quan để làm việc

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Cẩm Hưng phát hiện hai nhóm học sinh lớp 8 có mâu thuẫn, dự định sau giờ tan học sẽ đến khu vực nghĩa trang gần trường để giải quyết bằng hung khí. Nhận định vụ việc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Công an xã đã phối hợp với nhà trường triển khai lực lượng ngăn chặn, mời các học sinh liên quan về trụ sở để làm rõ.

Qua làm việc, bước đầu xác định mâu thuẫn xuất phát từ va chạm trong quá trình chơi bóng đá tại trường vào ngày trước đó. Thay vì lựa chọn đối thoại, hòa giải, các em lại hẹn nhau dùng bạo lực để giải quyết. Kiểm tra ba lô của 7 học sinh liên quan, lực lượng Công an phát hiện 2 dao phay được các em mang theo để sử dụng khi đánh nhau.

Hiện Công an xã Cẩm Hưng đang phối hợp với nhà trường và gia đình tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định; đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục để các em nhận thức rõ hậu quả của hành vi mang theo, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Công an Hà Tĩnh phối hợp với các trường học kiểm tra vật dụng học sinh mang theo khi đến trường nhằm phòng ngừa bạo lực học đường

Trước đó, tại địa bàn phường Sông Trí, lực lượng Công an cũng phát hiện nhóm thanh thiếu niên gồm T.X.T (SN 2011), N.A (SN 2010), T.A.T (SN 2009), T.A.T (SN 2007) và M.N.T (SN 2010), cùng trú tại phường Hải Ninh, có hành vi rủ rê, chuẩn bị công cụ, phương tiện để đến địa bàn phường Sông Trí tụ tập, đánh nhau. Công an phường đã tiến hành làm việc, đấu tranh, vận động giao nộp số hung khí, công cụ đã chuẩn bị; đồng thời phối hợp với gia đình tăng cường giáo dục, quản lý các trường hợp liên quan.

Từ những vụ việc trên cho thấy, mâu thuẫn trong lứa tuổi học sinh nếu không được giải quyết đúng cách, cộng với tâm lý bồng bột, thích thể hiện bản thân và sự lôi kéo của bạn bè, có thể nhanh chóng chuyển thành hành vi bạo lực. Đáng chú ý, việc chuẩn bị hung khí, hẹn địa điểm đánh nhau cho thấy nguy cơ mất an toàn không chỉ giới hạn trong phạm vi trường học mà còn có thể lan ra các khu vực công cộng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng này, Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra vật dụng học sinh mang theo, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ các em mang vũ khí, hung khí đến trường hoặc chuẩn bị công cụ để tụ tập đánh nhau. Cùng với đó, lực lượng Công an phối hợp với nhà trường và phụ huynh quản lý, giáo dục học sinh có biểu hiện mâu thuẫn, vi phạm nội quy, có nguy cơ tham gia các hành vi bạo lực; kịp thời hòa giải, giải quyết vụ việc ngay từ khi mới phát sinh.

Công an phường Sông Trí triệu tập làm việc với các đối tượng chuẩn bị hung khí tụ tập, đánh nhau

Công tác phòng ngừa bạo lực học đường không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra, phát hiện hung khí mà quan trọng hơn là chủ động nắm bắt tâm lý, nhận diện nguy cơ, giúp học sinh hình thành cách ứng xử văn minh, biết kiềm chế cảm xúc và giải quyết bất đồng bằng đối thoại. Mỗi học sinh cần hiểu rằng một phút nóng giận, một lời thách thức hay sự kích động của bạn bè đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, việc học tập và tương lai của chính mình.

Bên cạnh sự chủ động của lực lượng Công an, gia đình và nhà trường cần tăng cường phối hợp trong quản lý, giáo dục con em; quan tâm đến các mối quan hệ bạn bè, diễn biến tâm lý và những biểu hiện bất thường, nhất là việc tham gia các nhóm trên mạng xã hội có nội dung kích động, hẹn đánh nhau; khi phát hiện mâu thuẫn hoặc nguy cơ bạo lực, cần kịp thời thông tin cho nhà trường và lực lượng chức năng để có biện pháp xử lý phù hợp.