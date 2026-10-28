Công an Hà Nội xử lý nhiều điểm trông giữ xe vi phạm, ô tô dừng đỗ sai quy định

Cụ thể, trong chiều nay tại tuyến phố Hồ Đắc Di, Đội CSGT số 3 cùng với Công an phường Kim Liên đã tiến hành kiểm tra, xử lý 7 trường hợp vi phạm.

Các phương tiện bị xử lý trên phố Hồ Đắc Di.

Đáng chú ý, khu vực các xe dừng, đỗ trái quy định trên phố Hồ Đắc Di được kẻ vạch sơn chiếm một phần lòng đường gây cản trở giao thông.

Hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định, nhất là tại những vị trí gây cản trở lưu thông sẽ thu hẹp mặt đường, ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của các phương tiện và dễ gây ùn tắc giao thông.

Lực lượng Công an lập biên bản xử phạt.

Tại khu vực ven hồ Ba Mẫu, tổ công tác của Đội CSGT số 4 cùng với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện tại ngõ 180 phố Kim Hoa.

Tại đây, Cảnh sát ghi nhận điểm trông giữ xe của Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội được cấp phép sử dụng 200m2 hè phố để trông giữ phương tiện, giấy phép được hoạt động đến hết tháng 12/2026.

Một điểm trông giữ xe của Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe để ô tô kín vỉa hè, khiến người đi bộ phải xuống lòng đường.

Qua kiểm tra phát hiện đơn vị trên sử dụng vỉa hè vượt quá diện tích được cấp phép để trông giữ phương tiện. Nhiều xe ô tô gửi tại đây đã chiếm diện tích vỉa hè.

Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã xử phạt hành chính đối với công ty trên về hành vi sử dụng vỉa hè vào mục đích trông giữ phương tiện không đúng nội dung giấy phép; đồng thời yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm.

Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiến hành lập biên bản vi phạm đối với Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội.

Theo Nghị định số 168/2024, hành vi sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác không đúng nội dung giấy phép có thể bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với tổ chức; đồng thời buộc khôi phục tình trạng ban đầu.

Thời gian tới, CSGT Hà Nội tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp để phương tiện trên vỉa hè, dưới lòng đường.