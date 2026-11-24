Hiện trường vụ việc.

Trước đó (sáng 24/11), tại số nhà 110B – E4, tập thể Vĩnh Hồ (phường Đống Đa) đã xảy ra vụ nổ làm nhiều người thương vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động các lực lượng đến hiện trường phối hợp cấp uỷ, chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa các nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện.

Công an TP Hà Nội cho biết, đến nay đã có 6 nạn nhân tử vong. Qua điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xác định: số nhà 110B-E4 đang được cải tạo, sửa chữa làm quán ăn; nguyên nhân sơ bộ vụ nổ do rò rỉ khí gas kết hợp với ôxi trong không khí gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy, nổ hỗn hợp khí gas và ôxi.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, giải quyết vụ việc.