Công an Hà Nội vs Thanh Hóa: Thử thách lớn trên sân khách

Công an Hà Nội quyết tâm trở lại

Thất bại 1-2 trước Hà Nội FC khiến CAHN nhận trận thua đầu tiên tại V.League mùa giải này. Với 9 điểm sau 4 vòng đấu, đội bóng của HLV Mano Polking đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng và rất cần chiến thắng để tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu.

Công an Hà Nội quyết tâm tìm lại mạch thắng sau trận thua trước Hà Nội FC tại vòng 4. Ảnh: VPF

Sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia cùng dàn ngoại binh chất lượng, CAHN được đánh giá cao hơn Thanh Hóa ở cả chiều sâu đội hình lẫn khả năng tạo đột biến. Những cái tên như Quang Hải, Leo Artur và Alan mang đến nhiều phương án tấn công cho đội chủ nhà.

Dù vậy, lịch thi đấu liên tục trên nhiều đấu trường có thể ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ CAHN. Đây là yếu tố Thanh Hóa có thể tận dụng nếu duy trì được sự tập trung và tổ chức phòng ngự hợp lý.

Thanh Hóa tìm cách vượt khó

Ở vòng đấu trước, Thanh Hóa để thua Nam Định 0-2 ngay trên sân nhà. Kết quả này cho thấy đội bóng xứ Thanh vẫn còn những hạn chế trong khâu tấn công và khả năng tận dụng cơ hội.

Trận thua Nam Định “phơi bày” những điểm yếu nơi hàng phòng ngự của Thanh Hóa.

Dù vậy, với 6 điểm sau 4 vòng đấu, Thanh Hóa vẫn có khởi đầu đáng ghi nhận trong bối cảnh đội bóng trải qua nhiều biến động về tài chính và lực lượng. Chuyến làm khách trước CAHN sẽ là phép thử lớn đối với thầy trò HLV Mai Xuân Hợp.

Trước đối thủ vượt trội về nhân sự, Thanh Hóa nhiều khả năng ưu tiên sự chắc chắn, duy trì cự ly đội hình và hạn chế khoảng trống trước khung thành. Những pha phản công với sự tham gia của Matheus và Saliou Guindo có thể là phương án để đội khách tìm kiếm cơ hội.

Saliou Guindo (áo vàng) và đồng đội Matheus nhiều lần “tìm thấy nhau” trên hàng công nhưng chưa thể mang về bàn thắng ở trận gặp Nam Định.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự Thanh Hóa sẽ phải hoạt động với cường độ cao trước sức ép từ đội chủ nhà. Khả năng tranh chấp ở tuyến giữa, hạn chế sai sót cá nhân và tận dụng các tình huống cố định sẽ có ý nghĩa quan trọng.

Thử thách lớn với xứ Thanh

Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về CAHN. Trong 9 lần gặp nhau kể từ năm 2023, Thanh Hóa thắng 2, hòa 1 và thua 6 trận. Những thống kê này phần nào cho thấy sự khó khăn của đội bóng xứ Thanh mỗi khi đối đầu đại diện thủ đô.

Hàng phòng ngự đội bóng xứ Thanh cần chơi tập trung và kỉ luật hơn nữa trước Công an Hà Nội được đánh giá rất mạnh.

Xét trên tương quan lực lượng và lợi thế sân nhà, CAHN được đánh giá cao hơn và có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Trong khi đó, một điểm cũng sẽ là kết quả tích cực với Thanh Hóa.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, muốn tạo bất ngờ, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp cần chơi kỷ luật, kiên nhẫn và chắt chiu từng cơ hội.