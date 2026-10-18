Công an Hà Nội vs Hà Nội FC: Giới hạn cuối cho HLV Harry Kewell

Qua 3 vòng đấu đầu tiên, Hà Nội FC tạm xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng. Họ chỉ đứng trên SHB Đà Nẵng do có cùng 3 điểm nhưng hơn về chỉ số phụ và Thành phố Đồng Nai (0 điểm). Áp lực đối với huấn luyện viên Harry Kewell vơi đi đôi chút khi Hà Nội FC thắng tân binh Bắc Ninh với tỉ số 1-0 trên sân nhà do pha lập công của Andrew Jung.

Không nhiều người thật sự hài lòng với 3 điểm của đội bóng thủ đô bởi Hà Nội FC thực tế không tạo ra nhiều khác biệt so với đối thủ. Thậm chí, Brenner Marlos (Bắc Ninh) đá hỏng phạt đền và đây được xem là bước ngoặt quan trọng giúp Hà Nội FC thoát hiểm.

HLV Harry Kewell gặp rất nhiều áp lực trước vòng 4 V.League.

Được biết, trận derby với CLB Công an Hà Nội sẽ mang tính bước ngoặt với tương lai của HLV Harry Kewell. Thời điểm này, cán cân sức mạnh đã thay đổi khi CLB Công an Hà Nội được đánh giá cao hơn đối thủ cùng thành phố.

Rất khó để nói rằng nhiệm vụ của HLV Harry Kewell phải giành chiến thắng bằng mọi giá trước ứng viên vô địch. Tuy nhiên, một trận thua bạc nhược hoàn toàn có thể khiến ông Kewell phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình.

Ngược lại, kết quả tốt hoặc chí ít là màn trình diễn ở mức độ “xem được” có thể giúp huấn luyện viên Harry Kewell có thêm cơ hội để khắc phục vấn đề của Hà Nội FC.

Vòng sau, Nguyễn Hai Long và đồng đội sẽ có chuyến làm khách trên sân Chi Lăng trước SHB Đà Nẵng - đội cũng đang chìm sâu trong khủng hoảng sau trận thua 1-5 trước Hải Phòng.

Điều dư luận đang quan tâm là liệu huấn luyện viên Harry Kewell có thể trụ lại thêm 1 tuần nữa, để đòi lại món nợ trước người đồng nghiệp Lê Đức Tuấn ở cúp Quốc gia hay không?