Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra, giải quyết hai vụ án trộm cắp tài sản có liên quan đến hai xe máy Honda SH. Để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc, cơ quan công an đề nghị các cơ quan chức năng và người dân cung cấp thông tin liên quan đến các phương tiện này.

Xe Honda SH Mode

Theo thông tin từ cơ quan công an, phương tiện thứ nhất là xe Honda SH 125, biển kiểm soát 17B3-466.41, màu trắng - đen, đã qua sử dụng, đăng ký lần đầu ngày 27/6/2019. Xe có số máy JF73E0126027, số khung 730XGY125946 và đăng ký đứng tên Lê Đức Anh.

Phương tiện thứ hai là xe Honda SH Mode, biển kiểm soát 29D1-533.19, màu vàng - nâu, đã qua sử dụng, đăng ký lần đầu ngày 14/8/2013. Xe có số máy 0015286, số khung 015251 và đăng ký đứng tên Đỗ Thị Ngọc Châm.

Xe Honda SH 125

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân nếu có thông tin liên quan đến hai phương tiện trên cần nhanh chóng thông báo để phối hợp xác minh, phục vụ công tác điều tra.

Thông tin được tiếp nhận qua Công an phường Xuân Đỉnh, địa chỉ số 79 Đỗ Nhuận, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội. Người tiếp nhận là đồng chí Dương Ngọc Tài, điều tra viên, số điện thoại 0914884994.