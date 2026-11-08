Công an Hà Nội truy tìm Nguyễn Thế Duy

Đối tượng Nguyễn Thế Duy. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Nguyễn Thế Duy hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Nguyễn Thế Duy.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Nguyễn Thế Duy ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0914.363.669), cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.