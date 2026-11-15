Công an Hà Nội triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán khí cười trái phép, thu lời 1,5 tỷ đồng/ngày

Chiều 15-11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ khoảng tháng 8-2026, Trần Văn Thịnh (đối tượng trong vụ án) đã tổ chức lắp đặt máy móc, thuê địa điểm tại Lô CN07, CCN Lăng Cao, xã Tân Yên, thành phố Bắc Ninh để sản xuất khí N2O, nhằm bán trái phép cho các đầu mối phục vụ mục đích sử dụng qua đường hô hấp.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC

Sau khi sản xuất, khí N2O được các đối tượng chiết nạp vào bình kim loại rồi phân phối cho các đầu mối tại nhiều tỉnh, thành phố.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, ổ nhóm này đã cung cấp ra thị trường khoảng 100 tấn khí N2O. Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an thu giữ 1.311 bình chứa khí N2O, gần 20 tấn khí đang được lưu trữ trong các bồn chứa tại xưởng sản xuất của các đối tượng và 16,5 tấn tiền chất dùng để sản xuất khí N2O.

Nơi sản xuất "khí cười". Ảnh: HL

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với 22 đối tượng, trong đó có 11 bị can về tội Sản xuất hàng cấm và 11 bị can về tội Mua bán hàng cấm.

Theo thông tin VTV, CCN Lăng Cao, xã Tân Yên, thành phố Bắc Ninh là nơi nhóm đối tượng thuê nhà xưởng, lắp đặt hệ thống máy móc để sản xuất khí N2O. Sau khi sản xuất, khí cười được sang chiết vào các bình vỏ cũ thu mua trôi nổi, loại từ 2kg đến 5kg.

Đặng Chí Thanh (một đối tượng trong đường dây) khai nhận, khi được yêu cầu cho dầu thơm vào bình thì biết đó là khí cười vi phạm. Toàn bộ số vỏ bình này được các đối tượng thu mua lại từ những nguồn trôi nổi. Trung bình mỗi ngày, theo tài liệu điều tra, khoảng 3 - 3,5 tấn khí N2O được bán trái phép ra thị trường.

Sau khi sản xuất, các đối tượng chiết khí vào những bình nhỏ để bán cho các đầu mối trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố.

Từ các xe tải nhỏ, hàng cấm được tập kết tại những điểm vắng người ở thành phố Bắc Ninh rồi tiếp tục sang xe chuyển đi. Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng vận chuyển hoạt động độc lập, không biết mặt nhau. Nhóm cầm đầu thuê nhiều lái xe công nghệ với giá cước trung bình 3 triệu đồng một chuyến, cao gấp 3 lần mức thông thường. Dù biết rõ đây là hàng cấm, các tài xế vẫn nhận chở vì hám lợi.

Tại mỗi tỉnh, thành phố, đường dây này đều bố trí một đại lý tiêu thụ. Khi giao dịch qua tin nhắn, các đối tượng sử dụng tiếng lóng để đối phó, chẳng hạn "1 mâm" tương đương 50 bình bóng cười. Hàng được giấu tại các nhà xưởng ngoại thành có lắp camera giám sát, sau đó chia lẻ đưa vào các quán karaoke, vũ trường.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã xác định nhiều cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường và cơ sở kinh doanh nhạy cảm ở nhiều tỉnh, thành phố đã mua các bình "khí cười" từ đường dây này.

Theo Thiếu tá Bùi Văn Hải, Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, các đối tượng móc nối với nhau liên tỉnh, thành phố, trên khắp cả nước, tìm những người có hiểu biết để lợi dụng sản xuất, đưa khí ra thị trường.

Bước đầu, cơ quan công an xác định chỉ trong một ngày, nhóm này thu lời bất chính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ mạng lưới mua bán, tiêu thụ khí N2O để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.