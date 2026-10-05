Công an Hà Nội triệt phá cơ sở sản xuất hơn 1,2 triệu viên sủi giả

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp các lực lượng chức năng vừa triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung có dấu hiệu giả mạo; thu giữ hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại. Đáng chú ý, kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng chất bảo quản Natri Benzoat trong các sản phẩm vượt ngưỡng cho phép từ 20 đến 33 lần.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội phát hiện Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm (địa chỉ tại xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội), do Nguyễn Thế Vinh làm Giám đốc, có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng không đúng nội dung công bố.

Ngày 17/8/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất của công ty.

Lực lượng chức năng kiểm tra thực phẩm giả - Ảnh: Công an cung cấp.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng dạng viên sủi có nội dung trong bản công bố sản phẩm không trùng khớp với nội dung ghi trên nhãn hàng hóa; đồng thời chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ công bố, tự công bố.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong 1.224.500 sản phẩm viên sủi các loại tại cơ sở sản xuất, kinh doanh của Công ty Vintechpharm và 3 cơ sở, quầy thuốc mua hàng của doanh nghiệp này.

Bốn sản phẩm được lấy mẫu, gửi Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế) để phân tích. Kết quả phân tích bốn mẫu sản phẩm tại các cơ quan kiểm nghiệm cho thấy natri benzoat (chất bảo quản) có hàm lượng từ 4,18 - 6,78%, trong khi mức cho phép theo quy định là không quá 0,2%, vượt từ 20 - 33 lần.

Đáng chú ý, kết quả phân tích cũng không phát hiện Vitamin B1, Vitamin B3, Vitamin B6, Adenosine và Cordycepin trong các sản phẩm như nội dung thể hiện trên nhãn.

Theo lời khai ban đầu của những người liên quan, chi phí sản xuất mỗi lọ viên sủi chỉ khoảng 10.000 đồng. Sau khi đóng gói, sản phẩm được phân phối tới các quầy thuốc và bán cho người tiêu dùng với giá từ 45.000 đến 60.000 đồng/lọ.

Trên bao bì và nội dung quảng cáo, sản phẩm được giới thiệu với những công dụng như tăng sức đề kháng cho trẻ nhỏ, hỗ trợ thải độc, làm mát gan...

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can là giám đốc và nhân viên pha chế của Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm để điều tra theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.